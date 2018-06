Додано: Чет 14 чер, 2018 10:38

BIGor написав: VladPL написав: Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи. Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи.

Риелторы просто копипастят друг у друга обьявления. Это всем давно известный фак.т Риелторы просто копипастят друг у друга обьявления. Это всем давно известный фак.т



точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлак

но обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлакно обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.