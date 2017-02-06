Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
VladPL написав:Кому и зачем вы это все рассказываете? Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи. Где Печерск по 1,5к? Где массивы по 0,7к? Звоню, говорят: это старое объявление, хата уже продана. (А дата размещения - сегодня). Т.е. только что по 1,5к было, но уже типа купили. Но есть по 2к. В наличии. Так где падение цен?
Шота у вас - на городе бузина, а Киеве дядько. При чём тут заманухи к падениию цен? Приличные ресурсы заманухи в статистику не учитывают. Не смотрите динамику на фуцманском домике. Что же до 1.5 куе м2 в Новолипках - мешьше читайте брехню в сообщениях аирмакса.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
BIGor написав:Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза. Є статистика по моїм знайомим, що були в Киеві, переїхали: США 3 чол, Ірпінь, Вишгород -3, село- 1, Польща - 1. Поки що вже багато років ніхто не повертається.
Интересны мотивы переехавших в село. Аграрная сверхдержава? В 70-80 годах кричали - молодежь едет из села, некому работать в колхозах... в 90-00 тихо валили в города т.к. колхозы упали. Фермеры начали покупать Джон Дир, а он с*** не ломается. Не нужно бригаду ремонтников на каждый трактор держать.
VladPL написав:Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи.
Риелторы просто копипастят друг у друга обьявления. Это всем давно известный фак.т
точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлак но обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира
ККЦ - не свистите:в индекс бомбера массовых заманух нет. Там индекс считается по хотелкам объявлений который бомбер, определил как объявление от владельца. Поэтому массовых заманух, там практически нет. Кстати тиа прогнозирует рост индекс бомбера - с июня 2018 по июнь 2019. Не все так предвзято относятся к бомберу как вы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:ККЦ - не свистите:в индекс бомбера массовых заманух нет. Там индекс считается по хотелкам объявлений который бомбер, определил как объявление от владельца. Поэтому массовых заманух, там практически нет.
вам то это откуда знать - у вас же никогда денег на телефоне нет шоп объявы прозвонить) от вы смешной, захар)
зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?) или бомбер по вашему - не рыл?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 14 чер, 2018 11:01, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлак но обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира
Я, так понимаю, ваша недвижимость за 10 последних лет подорожала в три раза и дальше дорожает. Я за вас рад.
VladPL написав:Кому и зачем вы это все рассказываете? Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи. Где Печерск по 1,5к? Где массивы по 0,7к? Звоню, говорят: это старое объявление, хата уже продана. (А дата размещения - сегодня). Т.е. только что по 1,5к было, но уже типа купили. Но есть по 2к. В наличии. Так где падение цен?
Тут всё очень просто. Есть продавцы которые хотят продать и они достаточно быстро продают по рыночной цене.Такие предложения действительно актуальны пару недель. Рылы в первую очередь размещают от своего имени объекты таких адекватных продавцов. Объявы проданных квартир не убираются, т.к. это уже готовая замануха. Рылу очень важно демонстрировать бурную деятельность во время общения с клиентом. Если у рыла не замолкает телефон - значить это уважаемый, востребованный рыл. А не какой то чмошник, у которого последняя сделка год назад была!
Есть продавцы которые ждут лоха, т.к. за свою двуху хотят купить две единички доплатив 2500 у.е (всё что у них есть). Таких абсолютное большинство.
kingkongovets написав: точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлак но обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира
Я, так понимаю, ваша недвижимость за 10 последних лет подорожала в три раза и дальше дорожает. Я за вас рад.
моя недвига приносит доход от аренды, а не от виртуального подорожания есть объекты, которые я покупал 20 лет назад, есть 15, есть совсем свежие, многие уже несколько раз окупились и продолжают приносить прибыль но мне приятно, шо мои успехи вам небезразличны - спасибо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zahar_ написав:ККЦ - не свистите:в индекс бомбера массовых заманух нет. Там индекс считается по хотелкам объявлений который бомбер, определил как объявление от владельца. Поэтому массовых заманух, там практически нет.
вам то это откуда знать - у вас же никогда денег на телефоне нет шоп объявы прозвонить) от вы смешной, захар)
Ну насчёт "смешной" , так я вам тоже такое могу предьявить. Потому как вы плотно этим воопросом НИКОГДА не занимались. В отличии от вас я время от времени просматриваю на бомбере объявление, которое бомбер определяет как от владельца. Кстати многие объекты заманухи вполне индефицируются как заманухи даже без прозвона по телефону Объектов заманух на бомбере по которым считается индекс бомбера как кот наплакал. И их крайне малое количество не величину и динамику индекса бомбера НЕ ВЛИЯЮТ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.