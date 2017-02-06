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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:28
innamax2008 написав: kingkongovets написав:
точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлак
но обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира
Я, так понимаю, ваша недвижимость за 10 последних лет подорожала в три раза и дальше дорожает. Я за вас рад.
Інна.
Спробуйте без штампів. Слухайте людей. Можливо вам теж знадобиться. Нам ще один захар на гілці не потрібний.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:36
zahar_ написав:
Ну насчёт "смешной" , так я вам тоже такое могу предьявить. Потому как вы плотно этим воопросом НИКОГДА не занимались.
В отличии от вас я время от времени просматриваю
на бомбере объявление, которое бомбер определяет как от владельца. Кстати многие объекты заманухи вполне индефицируются как заманухи даже без прозвона по телефону
Объектов заманух на бомбере по которым считается индекс бомбера как кот наплакал
. И их крайне малое количество
не величину и динамику индекса бомбера НЕ ВЛИЯЮТ.
зы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)
от вы лошок бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42
kingkongovets написав:
зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?
Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:44
zahar_ написав: kingkongovets написав:
зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?
Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.
бомбер такой же "не рыл", как тимоха "не проститутка"
на этом сеанс незапланированного общения с вами заканчиваю
роджер
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:49
kingkongovets написав:
zahar_ написав:
Ну насчёт "смешной" , так я вам тоже такое могу предьявить. Потому как вы плотно этим воопросом НИКОГДА не занимались.
В отличии от вас я время от времени просматриваю
на бомбере объявление, которое бомбер определяет как от владельца. Кстати многие объекты заманухи вполне индефицируются как заманухи даже без прозвона по телефону
Объектов заманух на бомбере по которым считается индекс бомбера как кот наплакал
. И их крайне малое количество
не величину и динамику индекса бомбера НЕ ВЛИЯЮТ.
зы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)
от вы лошок бггг
Гы.
В этом весь ККЦ.
Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы по отношению, что индексы бомбера фуфел - это дезинформация читателей топика и участников обсуждение.
А он в ответ называет оппонента лошком. Троль вы ККЦ однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:52
kingkongovets написав: zahar_ написав: kingkongovets написав:
зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?
Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.
бомбер такой же "не рыл", как тимоха "не проститутка"
на этом сеанс незапланированного общения с вами заканчиваю
роджер
Ну вот. У ККЦ как всегда -"бомбер такой же "не рыл"- пустозвонно и безаппеляционно.
И вам не хворать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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