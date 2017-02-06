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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1349135013511352>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42

  kingkongovets написав:зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?

Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:44

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?

Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.


бомбер такой же "не рыл", как тимоха "не проститутка"
на этом сеанс незапланированного общения с вами заканчиваю
роджер
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:49

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Ну насчёт "смешной" , так я вам тоже такое могу предьявить. Потому как вы плотно этим воопросом НИКОГДА не занимались.
В отличии от вас я время от времени просматриваю на бомбере объявление, которое бомбер определяет как от владельца. Кстати многие объекты заманухи вполне индефицируются как заманухи даже без прозвона по телефону
Объектов заманух на бомбере по которым считается индекс бомбера как кот наплакал. И их крайне малое количество не величину и динамику индекса бомбера НЕ ВЛИЯЮТ.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)
от вы лошок бггг

Гы.
В этом весь ККЦ.
Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы по отношению, что индексы бомбера фуфел - это дезинформация читателей топика и участников обсуждение.
А он в ответ называет оппонента лошком. Троль вы ККЦ однако. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:52

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?

Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.


бомбер такой же "не рыл", как тимоха "не проститутка"
на этом сеанс незапланированного общения с вами заканчиваю
роджер

Ну вот. У ККЦ как всегда -"бомбер такой же "не рыл"- пустозвонно и безаппеляционно.
И вам не хворать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:01

  tea написав:
  Vlad442 написав: Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.

Ключове у Вашому повідомленні.
А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?

Запам"ятайте цей твіт.(с) :wink:
Через рік,13 червня,перевіримо. :roll: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:04

  UA написав:
  BIGor написав:Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.
Є статистика по моїм знайомим, що були в Киеві, переїхали: США 3 чол, Ірпінь, Вишгород -3, село- 1, Польща - 1. Поки що вже багато років ніхто не повертається.

Интересны мотивы переехавших в село.

В Козині маєток на 800 м2 побудував. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:10

  tea написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.
Є статистика по моїм знайомим, що були в Киеві, переїхали: США 3 чол, Ірпінь, Вишгород -3, село- 1, Польща - 1. Поки що вже багато років ніхто не повертається.

Интересны мотивы переехавших в село.

В Козині маєток на 800 м2 побудував. :mrgreen:

Или отжал у сбежавшего рыга воспользовавшись силами батальона Азов и вождя ихнего Захара_.
Портрет хозяина в треуголке и Кузьмина с шеей на 270град повёрнутой к хозяину со стены не снимали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:12

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Ну насчёт "смешной" , так я вам тоже такое могу предьявить. Потому как вы плотно этим воопросом НИКОГДА не занимались.
В отличии от вас я время от времени просматриваю на бомбере объявление, которое бомбер определяет как от владельца. Кстати многие объекты заманухи вполне индефицируются как заманухи даже без прозвона по телефону
Объектов заманух на бомбере по которым считается индекс бомбера как кот наплакал. И их крайне малое количество не величину и динамику индекса бомбера НЕ ВЛИЯЮТ.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)
от вы лошок бггг

Гы.
В этом весь ККЦ.
Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы по отношению, что индексы бомбера фуфел - это дезинформация читателей топика и участников обсуждение.
А он в ответ называет оппонента лошком. Троль вы ККЦ однако. :evil:

Дай ссыль на массовую продажу гостинок хоть где у метрА по 15000 и с хоть каким жлобремонтом.
Ту, что динго купил на БВС - не надо,там убой был адский с капремонтом не только полов, но и потолка наверно.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Троль вы ККЦ однако.

Он не проль, он дбйоб.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:49

  tea написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.
Є статистика по моїм знайомим, що були в Киеві, переїхали: США 3 чол, Ірпінь, Вишгород -3, село- 1, Польща - 1. Поки що вже багато років ніхто не повертається.

Интересны мотивы переехавших в село.

В Козині маєток на 800 м2 побудував. :mrgreen:

В селе у него есть прикормленное местечко, родители, хата, в Киеве нужно вставать в 5 утра и бежать на работу, арендовать жилье, мытся холодной водой, стоять в пробках итд.
BIGor
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