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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1349135013511352

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:05

  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
точно такой же всем известный факт, шо всевозможные индексы всевозможных бомберов, основанные на этих фейках - шлак
но обвалишки на ура хавают любое говно, подтверждающее их картину мира

Я, так понимаю, ваша недвижимость за 10 последних лет подорожала в три раза и дальше дорожает. Я за вас рад.


моя недвига приносит доход от аренды, а не от виртуального подорожания
есть объекты, которые я покупал 20 лет назад, есть 15, есть совсем свежие, многие уже несколько раз окупились и продолжают приносить прибыль
но мне приятно, шо мои успехи вам небезразличны - спасибо)

а 10 років тому, а 8 років тому??
свіжак, це у 2015?
а 20 років тому за червонець куе можна було кавалірку на Хрещатику взяти а на здачу гастінку в іпенях Борщаги.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:25

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Я, так понимаю, ваша недвижимость за 10 последних лет подорожала в три раза и дальше дорожает. Я за вас рад.


моя недвига приносит доход от аренды, а не от виртуального подорожания
есть объекты, которые я покупал 20 лет назад, есть 15, есть совсем свежие, многие уже несколько раз окупились и продолжают приносить прибыль
но мне приятно, шо мои успехи вам небезразличны - спасибо)

а 10 років тому, а 8 років тому??
свіжак, це у 2015?
а 20 років тому за червонець куе можна було кавалірку на Хрещатику взяти а на здачу гастінку в іпенях Борщаги.

Не было таких цен на крещатике в 98
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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