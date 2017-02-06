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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1350135113521353>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:25

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Я, так понимаю, ваша недвижимость за 10 последних лет подорожала в три раза и дальше дорожает. Я за вас рад.


моя недвига приносит доход от аренды, а не от виртуального подорожания
есть объекты, которые я покупал 20 лет назад, есть 15, есть совсем свежие, многие уже несколько раз окупились и продолжают приносить прибыль
но мне приятно, шо мои успехи вам небезразличны - спасибо)

а 10 років тому, а 8 років тому??
свіжак, це у 2015?
а 20 років тому за червонець куе можна було кавалірку на Хрещатику взяти а на здачу гастінку в іпенях Борщаги.

Не было таких цен на крещатике в 98
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:38

  Kostia написав:Не было таких цен на крещатике в 98

Були і дешевше, Дейнега повикупав свою комерцію за копійки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:[
а 10 років тому, а 8 років тому??
свіжак, це у 2015?
а 20 років тому за червонець куе можна було кавалірку на Хрещатику взяти а на здачу гастінку в іпенях Борщаги.


свежак - это прошлогоднее
я в 95ом взял однушку в сталинке на лейпцигской 56 метров с кухней 11 м и 15 м холлом за 15000$
искал шото в центре, смотрел однухи в диапазоне 10-15 куе, выбора особо не было, вариантов от силы с десяток нашел
в двушку потом переделал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:42

  BIGor написав:
  Kostia написав:Не было таких цен на крещатике в 98

Були і дешевше, Дейнега повикупав свою комерцію за копійки.

На улице крещатик были квартиры дешевле 8000 или на борщаге меньше 2000 в 98?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:04

  tea написав:
  tea написав:
  Vlad442 написав: Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.

Ключове у Вашому повідомленні.
А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?

Запам"ятайте цей твіт.(с) :wink:
Через рік,13 червня,перевіримо. :roll: :mrgreen:

1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:13

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:зы: не стыдно на старости лет у рылов на подтанцовке выступать, принципиальный вы наш?)
или бомбер по вашему - не рыл?

Бомбер - не рыл. Это ресурс который даёт информацию о реальной картине РН. По крайней по Киеву я это вижу.
Подозреваю, что покупатели "абонементов" бомбера, в основном риэлторы. А риэлторы за фуфловую информацию деньги платить не будут.


бомбер такой же "не рыл", как тимоха "не проститутка"
на этом сеанс незапланированного общения с вами заканчиваю
роджер

то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:16

  Долярчик написав:Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?

Задача более сложная, чем кажется на первый взгляд. В ней смешано много параметров и от того, как они сложатся, будет зависеть выгодность инвестиции. Основные это курс, ставки по депозитам, кредитам и стоимость квартиры сейчас и потом.
Всегда нужно сравнивать с алтрернативами. Может та квартира через 5 лет будет стоить 1 миллион, а деньги на гривнедепо за это время увеличились бы до 1,6 миллиона, а на долларовом до 1,4.
Слишком много неизвестных, чтобы делать какие-либо расчеты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:18

  Долярчик написав:Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?

плюси: надія, що РН піде вверх а гривня відносно долара вниз
мінуси: плюси не підуть!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!

Посредник, требующий деньги за свои услуги?
Vlad442
 
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