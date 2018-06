Додано: Чет 14 чер, 2018 13:39

flyman написав: [

а 10 років тому, а 8 років тому??

свіжак, це у 2015?

а 20 років тому за червонець куе можна було кавалірку на Хрещатику взяти а на здачу гастінку в іпенях Борщаги.



свежак - это прошлогоднее

я в 95ом взял однушку в сталинке на лейпцигской 56 метров с кухней 11 м и 15 м холлом за 15000$

искал шото в центре, смотрел однухи в диапазоне 10-15 куе, выбора особо не было, вариантов от силы с десяток нашел

