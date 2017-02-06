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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1350135113521353

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20

  Долярчик написав:Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?


....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма! :shock:
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:24

НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві

а ось і покращення незабаром:

https://news.finance.ua/ua/news/-/42835 ... o-u-kyyevi
постанова встановлює тарифи для „Київтеплоенерго“ на виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6”, — йдеться у повідомленні.

Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” наберуть чинності наступні тарифи:

• на відпуск електричної енергії — 182,91 коп./кВт∙год.;

• на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 784,58 грн/Гкал;

• на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 477,19 грн/Гкал;

• на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів — 1187,20 грн/Гкал;

• на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів — 1186,56 грн/Гкал.

Відповідно до порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 377) вартість теплової енергії включає в себе вартість її виробництва, транспортування та постачання.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:27

  Vlad442 написав:
  flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!

Посредник, требующий деньги за свои услуги?

які саме? отримати № телефона ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:27

  zahar_ написав:
  tea написав:А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?


1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.

Приймається. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:30

  kingkongovets написав:
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!


он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет
мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе
а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг

індекси окремо
інформаційні послуги окремо.

Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи.
Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.

Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?

Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!


он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет
мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе
а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг

індекси окремо
інформаційні послуги окремо.

Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи.
Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.

Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?

Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...


индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух
сайт бомбер, продающий контакты, ничем не отличается от всеми презираемого рыла, напаривающего доверчивому понаеху «базу» с прямыми телефонами владельцев арендных квартир
и все это - информационные услуги, так в чем разница?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и все это - информационные услуги, так в чем разница?

В том, что технически рыл не нарушает закон, а сайт-агрегатор ворует информацию у правообладателей и тиражирует ее без их согласия. Если бы это было не так мелко, то пара заявлений в киберполицию, и нет пиратского сайта.
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