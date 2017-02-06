Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Доброго дня! Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах! ..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво! ....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу! .....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:
- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.
- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)
- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....
- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!
- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!
Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма! - то ж ви фактично нічого не переплачуєте!
Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” наберуть чинності наступні тарифи:
• на відпуск електричної енергії — 182,91 коп./кВт∙год.;
• на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 784,58 грн/Гкал;
• на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 477,19 грн/Гкал;
• на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів — 1187,20 грн/Гкал;
• на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів — 1186,56 грн/Гкал.
Відповідно до порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 377) вартість теплової енергії включає в себе вартість її виробництва, транспортування та постачання.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне, а от яким чином він "рил"?? абаснуй!!!!
Посредник, требующий деньги за свои услуги?
які саме? отримати № телефона ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
tea написав:А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік. А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року??? А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні? А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік? Які цифри з тих,що я написав,нереальні?
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ. 2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ. 3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне, а от яким чином він "рил"?? абаснуй!!!!
он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг
індекси окремо інформаційні послуги окремо.
Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи. Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.
Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?
Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне, а от яким чином він "рил"?? абаснуй!!!!
он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг
індекси окремо інформаційні послуги окремо.
Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи. Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.
Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?
Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...
индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух сайт бомбер, продающий контакты, ничем не отличается от всеми презираемого рыла, напаривающего доверчивому понаеху «базу» с прямыми телефонами владельцев арендных квартир и все это - информационные услуги, так в чем разница?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:и все это - информационные услуги, так в чем разница?
В том, что технически рыл не нарушает закон, а сайт-агрегатор ворует информацию у правообладателей и тиражирует ее без их согласия. Если бы это было не так мелко, то пара заявлений в киберполицию, и нет пиратского сайта.