flyman написав: kingkongovets написав: flyman написав: то що бомбер тирить об"яви то одне,

а от яким чином він "рил"??

абаснуй!!!!



он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет

мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе

індекси окремо

інформаційні послуги окремо.



Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи.

Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.



Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?



индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух

сайт бомбер, продающий контакты, ничем не отличается от всеми презираемого рыла, напаривающего доверчивому понаеху «базу» с прямыми телефонами владельцев арендных квартир

