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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1351135213531354>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20

  Долярчик написав:Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?


....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма! :shock:
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:24

НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві

а ось і покращення незабаром:

https://news.finance.ua/ua/news/-/42835 ... o-u-kyyevi
постанова встановлює тарифи для „Київтеплоенерго“ на виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6”, — йдеться у повідомленні.

Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” наберуть чинності наступні тарифи:

• на відпуск електричної енергії — 182,91 коп./кВт∙год.;

• на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 784,58 грн/Гкал;

• на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 477,19 грн/Гкал;

• на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів — 1187,20 грн/Гкал;

• на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів — 1186,56 грн/Гкал.

Відповідно до порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 377) вартість теплової енергії включає в себе вартість її виробництва, транспортування та постачання.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:27

  Vlad442 написав:
  flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!

Посредник, требующий деньги за свои услуги?

які саме? отримати № телефона ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:27

  zahar_ написав:
  tea написав:А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?


1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.

Приймається. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:30

  kingkongovets написав:
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!


он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет
мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе
а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг

індекси окремо
інформаційні послуги окремо.

Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи.
Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.

Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?

Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:то що бомбер тирить об"яви то одне,
а от яким чином він "рил"??
абаснуй!!!!


он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет
мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе
а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг

індекси окремо
інформаційні послуги окремо.

Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи.
Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.

Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?

Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...


индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух
сайт бомбер, продающий контакты, ничем не отличается от всеми презираемого рыла, напаривающего доверчивому понаеху «базу» с прямыми телефонами владельцев арендных квартир
и все это - информационные услуги, так в чем разница?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и все это - информационные услуги, так в чем разница?

В том, что технически рыл не нарушает закон, а сайт-агрегатор ворует информацию у правообладателей и тиражирует ее без их согласия. Если бы это было не так мелко, то пара заявлений в киберполицию, и нет пиратского сайта.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:20

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:он точно так же как рыл стремится всунуть свое жало между покупателем и продавцом, разницы нет
мало того - пытается заработать на изначально бесплатной инфе
а захар и прочая секта носились с этими фуфловыми индексами как православнутые с хоругвями, бгг

індекси окремо
інформаційні послуги окремо.

Ви ж недавно писали, що номера тел. фейкові, і там не оголошення, а заманухи.
Тепер виходить, що номера то справжні і власники теж справжні, як і оголошення.

Так індекси будуються по фейках, заманухах, чи реальних об"явах?

Ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть...


индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух

Гы.
ККЦ и дальше продалжает попытки вводить в заблуждение аудиторию форума относительно что индекс бомбера фейковый.
Надеюсь читатели хорошо помнят что ККЦ было растолковано, что индекс бомбера НЕ СЧИТАЕТСЯ по объявлением рыл. Он считается по уникальным объявлениям которые бомбер индифицировал как объявления от владельца. И заманухи и фейки НЕ ВЛИЯЮТ на динамику индекса
Заявление ККЦ - "индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок"- это вообще высший пилотаж манипулирования.
ККЦ "забыл" что индекса основанного на реальных ценах реальных сделок на КРЖН в Киеве НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Тщательнее надо ККЦ со своими оценками в деле очернения индекса бомбера.
Ну и конечно же каждый выбирает сам кому верить - басням ККЦ что индекс бомбера вычисляется по рыловским заманухам или тому что индекс бомбера вычисляется по цене указаной в уникальных объявлениях которые бомбер определил как первоначальные объявления от владельца.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день. Подкиньте пожалуйста ссылку на вменяемую статью по покупке вторичной недвижимости. Как корректно происходит покупка не представляю, а имею целый вагон вопросов "Что? Как? и Почему?.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

лонгрид об американских школах, или вот шо бывает, когда школы содержатся за налоги на недвигу

https://www.facebook.com/13972044572243 ... 909862428/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 14 чер, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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