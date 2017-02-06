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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:40
чтото кинконговец за последние дни выдохся.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:42
zahar_ написав: kingkongovets написав:
ы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)от вы лошок бггг
Гы. В этом весь ККЦ. Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы что индексы бомбера фуфел -это дезинформация читателей топика. А он в ответ называет оппонента лошком.
навеяло: В разговорах с женщинами есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен звук твоего голоса...(думал Чехов, оказалось- Довлатов)
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 14 чер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:44
kingkongovets написав:
индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух
сайт бомбер, продающий контакты, ничем не отличается от всеми презираемого рыла, напаривающего доверчивому понаеху «базу» с прямыми телефонами владельцев арендных квартир
и все это - информационные услуги, так в чем разница?
ККЦ, а що динаміка "хотілок" не є інформативною?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:45
antonivs3 написав: zahar_ написав: kingkongovets написав:
ы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)от вы лошок бггг
Гы. В этом весь ККЦ. Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы что индексы бомбера фуфел -это дезинформация читателей топика. А он в ответ называет оппонента лошком.
навеяло: В разговорах с женщинами есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен звук твоего голоса...(Чехов)
ще один камінг-аут
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:46
ребе Нок написав:
чтото кинконговец за последние дни выдохся.
нема грошей на манікюр і бриття ніг
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:50
Долярчик написав: Долярчик написав:
Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:
- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.
- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)
- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....
- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!
- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!
Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма!
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте!
Весь ужас Вашей схемы в том, что кредит будет висеть у Вас на шее и Вам надо будет 5 лет вкалывать на кредит. Не проще ли просто накопить деньги с помощью депозита и валютных качелей или гособлигаций, а потом просто купить квартиру для себя по полной стоимости без кредита? Вы не должны погашать кредит за свой счет, это не правильно. Вы берете кредит для того, чтобы он работал на Вас, а не Вы работали на кредит. Иначе нет никакого смысла.
Идеальный вариант с ипотекой: первый взнос за свои деньги 20% плюс 80% кредит на 10 лет, вселяете квартиранта и квартирант полностью погашает Ваш кредит вместе с процентами. Плюс тут в том, что вложив только 20% своих денег Вы страхуетесь от обвала цены на рынке недвижимости и все заботы по выплате кредита вешаете полностью на квартиранта.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:51
antonivs3 написав: zahar_ написав: kingkongovets написав:
ы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)от вы лошок бггг
Гы. В этом весь ККЦ. Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы что индексы бомбера фуфел -это дезинформация читателей топика. А он в ответ называет оппонента лошком.
навеяло: В разговорах с женщинами есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен звук твоего голоса...(думал Чехов, оказалось- Довлатов)
не смешите, главный захаровский аргумент - «все много раз растолковывалось, изучайте матчасть»
вы вон чехова с довлатовым путаете, а туда же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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