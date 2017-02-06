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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:42
zahar_ написав: kingkongovets написав:
ы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)от вы лошок бггг
Гы. В этом весь ККЦ. Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы что индексы бомбера фуфел -это дезинформация читателей топика. А он в ответ называет оппонента лошком.
навеяло: В разговорах с женщинами есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен звук твоего голоса...(думал Чехов, оказалось- Довлатов)
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 14 чер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:44
kingkongovets написав:
индексы фейковые прежде всего потому шо основываются не на ценах реальных сделок, а на очень грязную базу, состоящую из смеси хотелок и риэлторских заманух
сайт бомбер, продающий контакты, ничем не отличается от всеми презираемого рыла, напаривающего доверчивому понаеху «базу» с прямыми телефонами владельцев арендных квартир
и все это - информационные услуги, так в чем разница?
ККЦ, а що динаміка "хотілок" не є інформативною?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:50
Долярчик написав: Долярчик написав:
Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:
- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.
- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)
- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....
- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!
- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!
Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма!
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте!
Весь ужас Вашей схемы в том, что кредит будет висеть у Вас на шее и Вам надо будет 5 лет вкалывать на кредит. Не проще ли просто накопить деньги с помощью депозита и валютных качелей или гособлигаций, а потом просто купить квартиру для себя по полной стоимости без кредита? Вы не должны погашать кредит за свой счет, это не правильно. Вы берете кредит для того, чтобы он работал на Вас, а не Вы работали на кредит. Иначе нет никакого смысла.
Идеальный вариант с ипотекой: первый взнос за свои деньги 20% плюс 80% кредит на 10 лет, вселяете квартиранта и квартирант полностью погашает Ваш кредит вместе с процентами. Плюс тут в том, что вложив только 20% своих денег Вы страхуетесь от обвала цены на рынке недвижимости и все заботы по выплате кредита вешаете полностью на квартиранта.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:51
antonivs3 написав: zahar_ написав: kingkongovets написав:
ы: так вам барака даже не платит за этот неуклюжий пиар?)от вы лошок бггг
Гы. В этом весь ККЦ. Ему аргуметировано доказываешь что его вбросы что индексы бомбера фуфел -это дезинформация читателей топика. А он в ответ называет оппонента лошком.
навеяло: В разговорах с женщинами есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен звук твоего голоса...(думал Чехов, оказалось- Довлатов)
не смешите, главный захаровский аргумент - «все много раз растолковывалось, изучайте матчасть»
вы вон чехова с довлатовым путаете, а туда же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:49
zahar_ написав:
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Прогноз Чая зафиксирован.
Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет сренюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
Прогноз Захара зафиксирован. Вероятно, это даже первый прогноз Захара на ветке с конкретными цифрами.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:51
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
и все это - информационные услуги, так в чем разница?
В том, что технически рыл не нарушает закон, а сайт-агрегатор ворует информацию у правообладателей и тиражирует ее без их согласия. Если бы это было не так мелко, то пара заявлений в киберполицию, и нет пиратского сайта.
Тут рыл ничем не отличается, он точно так же берет чужие объявления, делает их клоны, парит как якобы свою базу и т.п.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:10
Faceless написав: zahar_ написав:
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Прогноз Чая зафиксирован.
Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь
2019 покажет сренюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне
2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня
2019 будет выше 26,6
Прогноз Захара зафиксирован. Вероятно, это даже первый прогноз Захара на ветке с конкретными цифрами.
В мене ще конкретніше по даті.
Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже...
1)Держстат за травень 2019 року покаже 17 тис. або вище.
2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів.
3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:30
tea написав: Faceless написав: zahar_ написав:
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Прогноз Чая зафиксирован.
Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь
2019 покажет сренюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне
2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня
2019 будет выше 26,6
Прогноз Захара зафиксирован. Вероятно, это даже первый прогноз Захара на ветке с конкретными цифрами.
В мене ще конкретніше по даті.
Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже...
1)Держстат за травень 2019 року покаже 17 тис. або вище.
2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів.
3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.
Щоб мати на 13 червня 2019 цифри середньої по Києву - це має бути зарплата за квітень 2019 (дані зарплати за травень 2019 будут опубліковані в кінці червня 2019).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:42
zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.
Ничему Вас, походу, виртуальный котлован на Шалом-Алейхема не научил
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:01
Дядюшка Скрудж написав: Долярчик написав: Долярчик написав:
Доброго дня!
Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах!
..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу!
.....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:
- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.
- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)
- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....
- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!
- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!
Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма!
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте!
Весь ужас Вашей схемы в том, что кредит будет висеть у Вас на шее и Вам надо будет 5 лет вкалывать на кредит. Не проще ли просто накопить деньги с помощью депозита и валютных качелей или гособлигаций, а потом просто купить квартиру для себя по полной стоимости без кредита? Вы не должны погашать кредит за свой счет, это не правильно. Вы берете кредит для того, чтобы он работал на Вас, а не Вы работали на кредит. Иначе нет никакого смысла.
Идеальный вариант с ипотекой: первый взнос за свои деньги 20% плюс 80% кредит на 10 лет, вселяете квартиранта и квартирант полностью погашает Ваш кредит вместе с процентами. Плюс тут в том, что вложив только 20% своих денег Вы страхуетесь от обвала цены на рынке недвижимости и все заботы по выплате кредита вешаете полностью на квартиранта.
..а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)
В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!
- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
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