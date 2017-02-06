zahar_ написав:tea написав:В мене ще конкретніше по даті.
Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже...
1)Держстат за травень 2019 року покаже 17 тис. або вище.
2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів.
3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.
Щоб мати на 13 червня 2019 цифри середньої по Києву - це має бути зарплата за квітень 2019 (дані зарплати за травень 2019 будут опубліковані в кінці червня 2019).
За травень.
Станом на 13 червня дочекаємось показників по 2 і 3 пункту,ну а по першому тоді будемо чекати кінця червня.