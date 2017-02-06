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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:08

  zahar_ написав:
  tea написав:В мене ще конкретніше по даті.
Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже...
1)Держстат за травень 2019 року покаже 17 тис. або вище.
2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів.
3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.

Щоб мати на 13 червня 2019 цифри середньої по Києву - це має бути зарплата за квітень 2019 (дані зарплати за травень 2019 будут опубліковані в кінці червня 2019).

За травень.
Станом на 13 червня дочекаємось показників по 2 і 3 пункту,ну а по першому тоді будемо чекати кінця червня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:18

ЖК Standard One

кто что может сказать по данный жк? Кошерный, или не очень? Место норм, метро на выходе из дома :) напротив вднх, рядом универ. Для аренды как? Сегодня был в оп, там очередь к менеджерам, с понедельника грозят поднять цену.
yoggik
 
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