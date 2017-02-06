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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:08
zahar_ написав: tea написав:
В мене ще конкретніше по даті.
Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже...
1)Держстат за травень
2019 року покаже 17 тис. або вище.
2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів.
3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.
Щоб мати на 13 червня 2019 цифри середньої по Києву - це має бути зарплата за квітень 2019 (дані зарплати за травень 2019 будут опубліковані в кінці червня 2019).
За травень.
Станом на 13 червня дочекаємось показників по 2 і 3 пункту,ну а по першому тоді будемо чекати кінця червня.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:18
кто что может сказать по данный жк? Кошерный, или не очень? Место норм, метро на выходе из дома
напротив вднх, рядом универ. Для аренды как? Сегодня был в оп, там очередь к менеджерам, с понедельника грозят поднять цену.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31
В среднем по Киеву думаю около 800-1000 долларов за м2. Обвал вряд ли будет, из-за чего снижаться ценам?
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Додано: Чет 14 чер, 2018 20:07
ребе Нок написав:
чтото кинконговец за последние дни выдохся.
Давайте побольше эмоций. Хрен с ним с опытом и цифрами
Главное, ведь сказать, что "выдохся"
Стиль спора
Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов.
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.
В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!
Написано лет 30 назад
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pesikot
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