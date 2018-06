Додано: Чет 14 чер, 2018 20:39





В Калифорнии за 1 млн долларов продается город-призрак

На более чем 120 га расположены 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и барак для рабочих.



https://vokrugsveta.ua/sights/v-kalifor ... 14-06-2018 тут окно возможностей открылось:В Калифорнии за 1 млн долларов продается город-призракНа более чем 120 га расположены 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и барак для рабочих.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.