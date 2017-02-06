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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1354135513561357>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:15

  Дядюшка Скрудж написав:
  Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)

В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!
- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)

Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!)
... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:17

  antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.
Ничему Вас, походу, виртуальный котлован на Шалом-Алейхема не научил :roll:

Давайте дочекаємось червня-19.Нічого страшного не буде,якщо хтось з нас спрогнозує неправильно.За рік багато чого може трапитись.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:19

  kingkongovets написав:тут окно возможностей открылось:

В Калифорнии за 1 млн долларов продается город-призрак
На более чем 120 га расположены 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и барак для рабочих.

https://vokrugsveta.ua/sights/v-kalifor ... 14-06-2018

где адепты 5.10?
где Эгоист??? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:23

  zahar_ написав:Е ні.
Не погоджуюсь переніс звірки зарплати на кінець червня - бо вами було заявлено"Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року"
Я й робив прогноз орієнтуючись на дату 13 червня 2019.
  zahar_ написав:1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.

Переносити дату прогноза по середній зарплаті з вашого боку на 2 тижні пізніше з вашого боку не корректно. Це зміна правил гри під час гри.

Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою.
Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.


....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться :D
....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець :D підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит! :mrgreen:

..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище) :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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  kash написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/schorsa-3 ... A7NZY.html
Вот Вам Печерск, дешевле даже , не знаю на какую сторону , но там в любом случае шикарный вид , или на Родину-мать или прямо в общагу института культуры

Ага, особенно с 5го этажа. Кстати, самый галимый дом в районе. Даже риелтеры, котрые продают там квартиры плюются.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:31

  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)

В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!
- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)

Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!)
... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку :D

Если очень нужно, то ищите кредит с очень низким процентом и квартиру для сдачи в аренду с дорогой арендой. Можно отрегулировать процент кредита, например: 60% своих денег, а 40% в кредит на 5 лет и вешайте кредит на квартиранта, но только сами на кредит не работайте.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:32

  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)

В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!
- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)

Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!)
... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку :D


Перший внесок мати - це тільки початок. Потрібне ще офіційне працевлаштування з великою (від 15000-20000 грн) і повністю "білою" ЗП в Україні, бездоганну кредитну історію. Тому ці роботяги і не візьмуть ніколи іпотеку для себе. Банк їм просто відмовить.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Че-то новостной фон становится куевый: https://www.unian.net/politics/amp-1015 ... i-smi.html
Другана своего швейцарского послал нах: "Шоколадный боров, деньги на войне. А Юля - луч в темном церстве" и хоть ты кол на голове теши.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:36

  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.


....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться :D
....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець :D підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит! :mrgreen:

..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище) :roll:

Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.
Дядюшка Скрудж
 
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