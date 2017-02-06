Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)
В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом! - тут, лише два питання, які вже озвучувались: 1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!) 2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"! Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!) ... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
antey1969 написав:zahar_ Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело? Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена. Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах. Ничему Вас, походу, виртуальный котлован на Шалом-Алейхема не научил
Давайте дочекаємось червня-19.Нічого страшного не буде,якщо хтось з нас спрогнозує неправильно.За рік багато чого може трапитись.
zahar_ написав:Е ні. Не погоджуюсь переніс звірки зарплати на кінець червня - бо вами було заявлено"Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року" Я й робив прогноз орієнтуючись на дату 13 червня 2019.
zahar_ написав:1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ. 2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ. 3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Переносити дату прогноза по середній зарплаті з вашого боку на 2 тижні пізніше з вашого боку не корректно. Це зміна правил гри під час гри.
Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою. Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.
Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться ....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит!
..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)
В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом! - тут, лише два питання, які вже озвучувались: 1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!) 2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"! Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!) ... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку
Если очень нужно, то ищите кредит с очень низким процентом и квартиру для сдачи в аренду с дорогой арендой. Можно отрегулировать процент кредита, например: 60% своих денег, а 40% в кредит на 5 лет и вешайте кредит на квартиранта, но только сами на кредит не работайте.
Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)
В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом! - тут, лише два питання, які вже озвучувались: 1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!) 2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"! Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!) ... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку
Перший внесок мати - це тільки початок. Потрібне ще офіційне працевлаштування з великою (від 15000-20000 грн) і повністю "білою" ЗП в Україні, бездоганну кредитну історію. Тому ці роботяги і не візьмуть ніколи іпотеку для себе. Банк їм просто відмовить.
Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться ....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит!
..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище)
Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.