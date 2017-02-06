Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться ....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит!
..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище)
Не завжди погіршить станоивще. Іноді, це гроші на лікування чи на виплату якихось боргів одним траншем. Банк же, в свою чергу, пропонує споживачеві зручний графік з невеликим щомісячним платежем. Так, перплата за рік 50%-70%. Але для людей то є вирішення поточної проблеми.
Дядюшка Скрудж написав:Если очень нужно, то ищите кредит с очень низким процентом и квартиру для сдачи в аренду с дорогой арендой. Можно отрегулировать процент кредита, например: 60% своих денег, а 40% в кредит на 5 лет и вешайте кредит на квартиранта, но только сами на кредит не работайте.
Дякую за пораду! ....і Я покищо збираю тільки поради, бо найближчих два роки в мене інші витрати...... - і що коштів не залишиться, навіть, на перший внесок
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться ....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит!
..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище)
Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.
Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?
antey1969 написав:zahar_ Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело? о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Viktor написав:Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?
Это не кредит-это называется покупка в рассрочку, очень хорошая вещь. А потребительские кредиты для экономики как бы хороши, но для заемщика зло, так как заемщик становится рабом и если этим злоупотреблять, то пожизненным рабом. Это. как алкоголизм.
для кого стал куевый, оттого что Трамп озвучил (если было) вполне очевидную вещь? Я когда-то поинтересовался, сколько в Крыму татар и украинцев, будучи уверенным, что не меньше половины. ан нет- Крим переважно населен росиянцами, татар кот наплакал, а националистов-бузотеров среди них и того меньше. так что ошибка Хрущева так и осталась ошибкой, весьма неудобной