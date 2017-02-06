Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дядюшка Скрудж написав:Если очень нужно, то ищите кредит с очень низким процентом и квартиру для сдачи в аренду с дорогой арендой. Можно отрегулировать процент кредита, например: 60% своих денег, а 40% в кредит на 5 лет и вешайте кредит на квартиранта, но только сами на кредит не работайте.
Дякую за пораду! ....і Я покищо збираю тільки поради, бо найближчих два роки в мене інші витрати...... - і що коштів не залишиться, навіть, на перший внесок
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Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться ....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит!
..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище)
Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.
Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?
antey1969 написав:zahar_ Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело? о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Viktor написав:Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?
Это не кредит-это называется покупка в рассрочку, очень хорошая вещь. А потребительские кредиты для экономики как бы хороши, но для заемщика зло, так как заемщик становится рабом и если этим злоупотреблять, то пожизненным рабом. Это. как алкоголизм.
для кого стал куевый, оттого что Трамп озвучил (если было) вполне очевидную вещь? Я когда-то поинтересовался, сколько в Крыму татар и украинцев, будучи уверенным, что не меньше половины. ан нет- Крим переважно населен росиянцами, татар кот наплакал, а националистов-бузотеров среди них и того меньше. так что ошибка Хрущева так и осталась ошибкой, весьма неудобной
для кого стал куевый, оттого что Трамп озвучил (если было) вполне очевидную вещь? Я когда-то поинтересовался, сколько в Крыму татар и украинцев, будучи уверенным, что не меньше половины. ан нет- Крим переважно населен росиянцами, татар кот наплакал, а националистов-бузотеров среди них и того меньше. так что ошибка Хрущева так и осталась ошибкой, весьма неудобной
правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.
trololo написав:правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.
в идеальном сферическом вакууме да, а в реальном мире бывают разночтения. во всех конституциях, наверное, указано, что граждане имеют равные права, вот только шансы воспользоваться ими вовсе не равны. все это (вера, добро, зло, право итд) лишь идеи, а идеи со временем подвержены дрейфу, примерно как в классическом анекдоте про Пушкина и слухи.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 14 чер, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
zahar_ написав:Е ні. Не погоджуюсь переніс звірки зарплати на кінець червня - бо вами було заявлено"Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року" Я й робив прогноз орієнтуючись на дату 13 червня 2019.
zahar_ написав:1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ. 2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ. 3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Переносити дату прогноза по середній зарплаті з вашого боку на 2 тижні пізніше з вашого боку не корректно. Це зміна правил гри під час гри.
Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою. Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.
Через рік буде показник зарплат за ДВАНАДЦЯТЬ місяців: 1.травень2018. 2.червень 2018. 3.липень 2018. 4.серпень 2018. 5.вересень 2018. 6.жовтень 2018. 7.листопад 2018. 8.грудень 2018. 9.січень 2019. 10.лютий 2019. 11.березень 2019 12.квітень 2019. А Ви хочете показник зарплат за 13 місяців. З якого дива? Нагадую що початкова домовленість передбачала перевірку цифр станом на 13 червня 2019.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 14 чер, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.