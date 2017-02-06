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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1355135613571358>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Дядюшка Скрудж написав:Если очень нужно, то ищите кредит с очень низким процентом и квартиру для сдачи в аренду с дорогой арендой. Можно отрегулировать процент кредита, например: 60% своих денег, а 40% в кредит на 5 лет и вешайте кредит на квартиранта, но только сами на кредит не работайте.

Дякую за пораду!
....і Я покищо збираю тільки поради, бо найближчих два роки в мене інші витрати...... - і що коштів не залишиться, навіть, на перший внесок :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:41

  Дядюшка Скрудж написав:
  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.


....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться :D
....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець :D підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит! :mrgreen:

..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище) :roll:

Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.


Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:41

  antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.

Ну це занадто оптимістична цифра.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:57

  airmax78 написав:
  kash написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/schorsa-3 ... A7NZY.html
Вот Вам Печерск, дешевле даже , не знаю на какую сторону , но там в любом случае шикарный вид , или на Родину-мать или прямо в общагу института культуры

Ага, особенно с 5го этажа. Кстати, самый галимый дом в районе. Даже риелтеры, котрые продают там квартиры плюются.

https://www.olx.ua/obyavlenie/smart-kva ... uIMoI.html
По Вашему за 40к это хуже чем хрущи которые покупает Гордон ? Дом и правда похабно построен .
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:57

  Viktor написав:Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?

Это не кредит-это называется покупка в рассрочку, очень хорошая вещь. А потребительские кредиты для экономики как бы хороши, но для заемщика зло, так как заемщик становится рабом и если этим злоупотреблять, то пожизненным рабом. Это. как алкоголизм.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:02

  airmax78 написав:Че-то новостной фон становится куевый: https://www.unian.net/politics/amp-1015 ... i-smi.html

для кого стал куевый, оттого что Трамп озвучил (если было) вполне очевидную вещь? Я когда-то поинтересовался, сколько в Крыму татар и украинцев, будучи уверенным, что не меньше половины. ан нет- Крим переважно населен росиянцами, татар кот наплакал, а националистов-бузотеров среди них и того меньше. так что ошибка Хрущева так и осталась ошибкой, весьма неудобной
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:08

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:Че-то новостной фон становится куевый: https://www.unian.net/politics/amp-1015 ... i-smi.html

для кого стал куевый, оттого что Трамп озвучил (если было) вполне очевидную вещь? Я когда-то поинтересовался, сколько в Крыму татар и украинцев, будучи уверенным, что не меньше половины. ан нет- Крим переважно населен росиянцами, татар кот наплакал, а националистов-бузотеров среди них и того меньше. так что ошибка Хрущева так и осталась ошибкой, весьма неудобной


правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:14

  trololo написав:правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.

в идеальном сферическом вакууме да, а в реальном мире бывают разночтения. во всех конституциях, наверное, указано, что граждане имеют равные права, вот только шансы воспользоваться ими вовсе не равны. все это (вера, добро, зло, право итд) лишь идеи, а идеи со временем подвержены дрейфу, примерно как в классическом анекдоте про Пушкина и слухи.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 14 чер, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:15

  tea написав:
  zahar_ написав:Е ні.
Не погоджуюсь переніс звірки зарплати на кінець червня - бо вами було заявлено"Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року"
Я й робив прогноз орієнтуючись на дату 13 червня 2019.
  zahar_ написав:1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.

Переносити дату прогноза по середній зарплаті з вашого боку на 2 тижні пізніше з вашого боку не корректно. Це зміна правил гри під час гри.

Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою.
Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.

Через рік буде показник зарплат за ДВАНАДЦЯТЬ місяців:
1.травень2018.
2.червень 2018.
3.липень 2018.
4.серпень 2018.
5.вересень 2018.
6.жовтень 2018.
7.листопад 2018.
8.грудень 2018.
9.січень 2019.
10.лютий 2019.
11.березень 2019
12.квітень 2019.
А Ви хочете показник зарплат за 13 місяців. З якого дива?
Нагадую що початкова домовленість передбачала перевірку цифр станом на 13 червня 2019.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 14 чер, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Дядюшка Скрудж написав:Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.


айфон - это радость, счастье, понты и удовлетворение от жизни.
людям которые покупают айфоны в кредит квартира не светит вообще никак, хоть с айфоном хоть без, не те суммы.
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