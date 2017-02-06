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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1355135613571358

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:23

Alex6 вообще-то айфон это просто удобный и качественно работающий телефон, прежде всего.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:31

  antonivs3 написав:Alex6 вообще-то айфон это просто удобный и качественно работающий телефон, прежде всего.



вообще-то тот же саёми за 100$ на сегодня не менее удобный и не менее качественно работающий телефон.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:33

del
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 14 чер, 2018 22:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:36

  antonivs3 написав:Alex6 вообще-то айфон это просто удобный и качественно работающий телефон, прежде всего.


Почти все телефоны от 5000 грн удобные и качественно рабатающие, и что? Показателем для расчета целесообразности покупки чего-либо должно быть соотношение цена/доход (мес.) И для штуки, которая может упасть, разбиться, потеряться и просто быть украденной - это соотношение не должно превышать 30% дохода в мес. Т.е., покупаем айфон за 20 тыс только тогда, когда в мес. зарабатываем 66,66 тыс...
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:50

  Viktor написав:
  antonivs3 написав:Alex6 вообще-то айфон это просто удобный и качественно работающий телефон, прежде всего.

Показателем для расчета целесообразности покупки чего-либо должно быть соотношение цена/доход (мес.) для штуки, которая может упасть, разбиться, потеряться и просто быть украденной - это соотношение не должно превышать 30% дохода в мес. Т.е. айфон за 20 тыс только тогда, когда зарабатываем 66,66 тыс...

в таком случае машину за 120тыс покупаем только когда доход не менее $5миллионов год :mrgreen:
и не обязательно айфон должен стоить 20тыс. SE стоит не знаю, но намного меньше, и удобнее новомодных 20тысячных, хотя бы размерами.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:01

  antonivs3 написав:в таком случае машину за 120тыс покупаем только когда доход не менее $5миллионов год :mrgreen:


цикл жизни телефона 2-4 года
машины - 10-20 лет, т.е. в 5 раз больше, ну и расходы на транспорт тоже в разы больше чем расходы на связь.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:06

  Alex6 написав:
  antonivs3 написав:в таком случае машину за 120тыс покупаем только когда доход не менее $5миллионов год :mrgreen:
цикл жизни телефона .

важная переменная. да я прикалуюсь, вобщем. просто не люблю применение слова "должен/должна" в отношении мира вещей: айфон должен, сантехника должна, хрущ должен стоить итд
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:16

  antonivs3 написав:
  trololo написав:правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.

в идеальном сферическом вакууме да, а в реальном мире бывают разночтения. во всех конституциях, наверное, указано, что граждане имеют равные права, вот только шансы воспользоваться ими вовсе не равны. все это (вера, добро, зло, право итд) лишь идеи, а идеи со временем подвержены дрейфу, примерно как в классическом анекдоте про Пушкина и слухи.


нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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