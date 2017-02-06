RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1355135613571358

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:06

  Alex6 написав:
  antonivs3 написав:в таком случае машину за 120тыс покупаем только когда доход не менее $5миллионов год :mrgreen:
цикл жизни телефона .

важная переменная. да я прикалуюсь, вобщем. просто не люблю применение слова "должен/должна" в отношении мира вещей: айфон должен, сантехника должна, хрущ должен стоить итд
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 07.08.17
Подякував: 612 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:16

  antonivs3 написав:
  trololo написав:правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.

в идеальном сферическом вакууме да, а в реальном мире бывают разночтения. во всех конституциях, наверное, указано, что граждане имеют равные права, вот только шансы воспользоваться ими вовсе не равны. все это (вера, добро, зло, право итд) лишь идеи, а идеи со временем подвержены дрейфу, примерно как в классическом анекдоте про Пушкина и слухи.


нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:43

trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 07.08.17
Подякував: 612 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 04:10

  fefelova написав:В среднем по Киеву думаю около 800-1000 долларов за м2. Обвал вряд ли будет, из-за чего снижаться ценам?

Із-за негативної демографії та надлишку пропозицій на ринку первинки.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18660
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33

  antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))

И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.
airmax78
 
Повідомлень: 24695
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1355135613571358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1079, 1080, 1081
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10801 1969236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:50
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.