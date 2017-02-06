важная переменная. да я прикалуюсь, вобщем. просто не люблю применение слова "должен/должна" в отношении мира вещей: айфон должен, сантехника должна, хрущ должен стоить итд
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 23:06
важная переменная. да я прикалуюсь, вобщем. просто не люблю применение слова "должен/должна" в отношении мира вещей: айфон должен, сантехника должна, хрущ должен стоить итд
Савченко Так!
Додано: Чет 14 чер, 2018 23:16
нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:43
trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))
Савченко Так!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 04:10
Із-за негативної демографії та надлишку пропозицій на ринку первинки.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33
И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:26
Аирмакс прекращайте флудить и офтопить.
А то как - гады портят фасад нада их к ногтю за неуважение окражающим так вы в первых рядах с праведным гневом.
А тут засираете топик своим полит срачем и чайником прикидываетесь: а чё нельзя?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:38
Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 15 чер, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:43
Был я в том улье. Кроме дислокации, ни одного плюса. Хотя и с дислокацией не айс, микрорайон настолько плотно застроен, что пешком до метро Печерская в пять-десять раз быстрее, чем на машине. Вообще, мне этот дом показался больше похожим на общагу. Т.е. и соседи будут соответствующие.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:44
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