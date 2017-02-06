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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:06

  Alex6 написав:
  antonivs3 написав:в таком случае машину за 120тыс покупаем только когда доход не менее $5миллионов год :mrgreen:
цикл жизни телефона .

важная переменная. да я прикалуюсь, вобщем. просто не люблю применение слова "должен/должна" в отношении мира вещей: айфон должен, сантехника должна, хрущ должен стоить итд
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:16

  antonivs3 написав:
  trololo написав:правовой статус територии определеяется международным правом, а не национальной принадлежностью населения.

в идеальном сферическом вакууме да, а в реальном мире бывают разночтения. во всех конституциях, наверное, указано, что граждане имеют равные права, вот только шансы воспользоваться ими вовсе не равны. все это (вера, добро, зло, право итд) лишь идеи, а идеи со временем подвержены дрейфу, примерно как в классическом анекдоте про Пушкина и слухи.


нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:43

trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 04:10

  fefelova написав:В среднем по Киеву думаю около 800-1000 долларов за м2. Обвал вряд ли будет, из-за чего снижаться ценам?

Із-за негативної демографії та надлишку пропозицій на ринку первинки.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33

  antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))

И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:26

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))

И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.

Аирмакс прекращайте флудить и офтопить.
А то как - гады портят фасад нада их к ногтю за неуважение окражающим так вы в первых рядах с праведным гневом.
А тут засираете топик своим полит срачем и чайником прикидываетесь: а чё нельзя? :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

медиафасад тт

https://youtu.be/ATpPA8nd9AE

https://youtu.be/nerewcCCLMA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:38

Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать. :?
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 15 чер, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:43

  airmax78 написав:
  kash написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/schorsa-3 ... A7NZY.html
Вот Вам Печерск, дешевле даже , не знаю на какую сторону , но там в любом случае шикарный вид , или на Родину-мать или прямо в общагу института культуры

Ага, особенно с 5го этажа. Кстати, самый галимый дом в районе. Даже риелтеры, котрые продают там квартиры плюются.


Был я в том улье. Кроме дислокации, ни одного плюса. Хотя и с дислокацией не айс, микрорайон настолько плотно застроен, что пешком до метро Печерская в пять-десять раз быстрее, чем на машине. Вообще, мне этот дом показался больше похожим на общагу. Т.е. и соседи будут соответствующие.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:44

  flyman написав:так оплата від шоколадника за кількість постів... чого і б не офтопить

Зря Вы так, Макс просто высказывает свое мнение. Иногда с сарказмом, но все же.
antey1969
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