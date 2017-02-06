Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Более 150 безбилетных пассажиров были "пойманы" в киевском общественном транспорте в первый день рейдов полиции и контролеров "Киевпастранса". Об этом написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем Facebook.
"Вчера, 12 июня, работники КП "Киевпастранс" и Национальной полиции провели первую совместную нынешнюю проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действующих документов, дающих право на безбилетный проезд. Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 безбилетных пассажиров", - проинформировал он.
Давтян уверен, что от пассажиров можно добиться ответственности созданием условий обслуживания, а также с помощью разумного контроля.
Надеюсь аирмакс и первый платят за проезд в общественном транспорте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:так оплата від шоколадника за кількість постів... чого і б не офтопить
Зря Вы так, Макс просто высказывает свое мнение. Иногда с сарказмом, но все же.
К нему претензии, что он тупо игнорирует правила форума - флудит и офтопит полит срачем в топике о киевской недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная. а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))
И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.
Дядюшка Скрудж написав:Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"! Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет. Проверено периодом 2000-08. Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
Более 150 безбилетных пассажиров были "пойманы" в киевском общественном транспорте в первый день рейдов полиции и контролеров "Киевпастранса". Об этом написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем Facebook.
"Вчера, 12 июня, работники КП "Киевпастранс" и Национальной полиции провели первую совместную нынешнюю проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действующих документов, дающих право на безбилетный проезд. Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 безбилетных пассажиров", - проинформировал он.
Давтян уверен, что от пассажиров можно добиться ответственности созданием условий обслуживания, а также с помощью разумного контроля.
Надеюсь аирмакс и первый платят за проезд в общественном транспорте.
Кожен день бачу людей, що платять 80 грн за поїздку в громадському транспорті. Українці невиліковні.
Долярчик написав: хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!) ... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку
Сейчас это кажется невероятным, но наступит время когда работяга потянет ипотеку на квартиру в эконом новострое. Покупая квартиру под аренду, нужно четко понимать, кому она будет сдаваться. С точки зрения востребованности в аренде - новострой на массивах самый уязвимый сегмент. Придется сдавать по цене совкошлака. К тому же совкошлак понемногу за бюджетные деньги марафетят. Окна в МОПах на металопластик меняют полным ходом. Иногда капремонт лифтов проводят.
Долярчик написав: хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!) ... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку
Сейчас это кажется невероятным, но наступит время когда работяга потянет ипотеку на квартиру в эконом новострое. Покупая квартиру под аренду, нужно четко понимать, кому она будет сдаваться. С точки зрения востребованности в аренде - новострой на массивах самый уязвимый сегмент. Придется сдавать по цене совкошлака. К тому же совкошлак понемногу за бюджетные деньги марафетят. Окна в МОПах на металопластик меняют полным ходом. Иногда капремонт лифтов проводят.
Рожевоокулярники кажуть, що "хрущовськы проекти", "сталінки", "брєжнєвки" - то повний відстой. Для бомжів і ліміти.
Поважні пани мусять купляти тільки пінопластові "неохрущі" з 10-м квартир на площадці і бажано на 20 поверсі і вище, щоб краєвид був гарний.
antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная. а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))
И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.
т.е скифы претендуют?) надеюсь, что наций не будет уже через 200 лет, или ранее, а не через 2000. харе уже делить, все мы потомки Люси из ЦАР
trololo написав:нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.
Крым- это не область, а Автономная Республика Крым со своим правительством и парламентом, с высоким уровнем самостоятельного принятия решений. Определенные события в Киеве в феврале 2014 года пинком вышибли Крым из состава Украины.
жертвы путин ТВ повылазили... по какой норме конституции украины или конституции АРК крым мог провести референдум без согласования киева? нет и не было таких норм. нужен всеукраинский референдум. такие процессы не происходят за 2 недели да еще и под прикрытием зарубежных войск без знаков отличия. посмотрите, как борются баски или там ирландцы за выход из метрополий.
заложенная в вас путин ТВ программа вероятно подскажет вам привести в пример косово, но там как бе была реальная гражданская война много лет с тысячами жертв. майдан на такое не тянет. и не надо называть отстранение януковича гос переворотом (это тоже мемчик внедренный кремлевской медиа машиной). януковича отстранила абсолютным большинством верховная рада (вместе с рыгами, прошу заметить), вопросов по легитимности которой нет и не было.
россия признала крым частью украины, это было закреплено в договорах. все остальное - агрессия, аннексия и беззаконие. а потом еще и война на донбасе с 10 тыс жертв, чтобы прикрыть аферу. не надо рассказывать про легитимность, уважайте себя в первую очередь.