RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135713581359136013611362>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:47

Идём в Европу.
Контролёры в общественном транспорте получили помощь от полиции.https://newsone.ua/news/society/pervye- ... nikov.html
Более 150 безбилетных пассажиров были "пойманы" в киевском общественном транспорте в первый день рейдов полиции и контролеров "Киевпастранса". Об этом написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем Facebook.

"Вчера, 12 июня, работники КП "Киевпастранс" и Национальной полиции провели первую совместную нынешнюю проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действующих документов, дающих право на безбилетный проезд. Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 безбилетных пассажиров", - проинформировал он.

Давтян уверен, что от пассажиров можно добиться ответственности созданием условий обслуживания, а также с помощью разумного контроля.

Надеюсь аирмакс и первый платят за проезд в общественном транспорте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23097
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:51

  antey1969 написав:
  flyman написав:так оплата від шоколадника за кількість постів... чого і б не офтопить

Зря Вы так, Макс просто высказывает свое мнение. Иногда с сарказмом, но все же.

К нему претензии, что он тупо игнорирует правила форума - флудит и офтопит полит срачем в топике о киевской недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23097
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:55

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))

И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.


2000 лет нации не живут, в среднем 600
Mazay256
 
Повідомлень: 154
З нами з: 15.06.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Дядюшка Скрудж написав:Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
Vlad442
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:56

  zahar_ написав:Идём в Европу.
Контролёры в общественном транспорте получили помощь от полиции.https://newsone.ua/news/society/pervye- ... nikov.html
Более 150 безбилетных пассажиров были "пойманы" в киевском общественном транспорте в первый день рейдов полиции и контролеров "Киевпастранса". Об этом написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем Facebook.

"Вчера, 12 июня, работники КП "Киевпастранс" и Национальной полиции провели первую совместную нынешнюю проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действующих документов, дающих право на безбилетный проезд. Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 безбилетных пассажиров", - проинформировал он.

Давтян уверен, что от пассажиров можно добиться ответственности созданием условий обслуживания, а также с помощью разумного контроля.

Надеюсь аирмакс и первый платят за проезд в общественном транспорте.

Кожен день бачу людей, що платять 80 грн за поїздку в громадському транспорті. Українці невиліковні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 19.09.10
Подякував: 366 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Покупателям подземных паркингов в подобных местах надо быть готовыми к такому: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0140709056

Кстати, интересно, что в это время происходило в паркинге Гуливера.
airmax78
 
Повідомлень: 24699
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:01

  Долярчик написав:
хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!)
... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку :D

Сейчас это кажется невероятным, но наступит время когда работяга потянет ипотеку на квартиру в эконом новострое.
Покупая квартиру под аренду, нужно четко понимать, кому она будет сдаваться.
С точки зрения востребованности в аренде - новострой на массивах самый уязвимый сегмент. Придется сдавать по цене совкошлака. К тому же совкошлак понемногу за бюджетные деньги марафетят. Окна в МОПах на металопластик меняют полным ходом. Иногда капремонт лифтов проводят.
UA
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:05

  UA написав:
  Долярчик написав:
хех, якби все було так(за рахунок квартиранта - повністю погашати кредит) - то б кожен другий пересічний роботяга міг би собі таке дозволити!(наскладати на перший внесок, можна за рік-два простим робочим в Польщі!)
... тоді б і ціни рванули, як би всі отак занурились в іпотеку :D

Сейчас это кажется невероятным, но наступит время когда работяга потянет ипотеку на квартиру в эконом новострое.
Покупая квартиру под аренду, нужно четко понимать, кому она будет сдаваться.
С точки зрения востребованности в аренде - новострой на массивах самый уязвимый сегмент. Придется сдавать по цене совкошлака. К тому же совкошлак понемногу за бюджетные деньги марафетят. Окна в МОПах на металопластик меняют полным ходом. Иногда капремонт лифтов проводят.

Рожевоокулярники кажуть, що "хрущовськы проекти", "сталінки", "брєжнєвки" - то повний відстой.
Для бомжів і ліміти. :P

Поважні пани мусять купляти тільки пінопластові "неохрущі" з 10-м квартир на площадці і бажано на 20 поверсі і вище, щоб краєвид був гарний. :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18664
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:07

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:trololo а через 10 лет, а через 50?)) остается? ну и хер с ним, пускай остается, будет о чем поговорить. только поддержка там не некоторая, некоторая это на западной Украине, а почти абсолютная.
а кстати, Кенигсберг -это Пруссия?))

И через 50 и через 100, некоторые нации, с хорошей памятью, забирают свое и через 2000 лет.

т.е скифы претендуют?) надеюсь, что наций не будет уже через 200 лет, или ранее, а не через 2000. харе уже делить, все мы потомки Люси из ЦАР
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 07.08.17
Подякував: 613 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:12

  Дядюшка Скрудж написав:
  trololo написав:нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.

Крым- это не область, а Автономная Республика Крым со своим правительством и парламентом, с высоким уровнем самостоятельного принятия решений. Определенные события в Киеве в феврале 2014 года пинком вышибли Крым из состава Украины.


жертвы путин ТВ повылазили... по какой норме конституции украины или конституции АРК крым мог провести референдум без согласования киева? нет и не было таких норм. нужен всеукраинский референдум. такие процессы не происходят за 2 недели да еще и под прикрытием зарубежных войск без знаков отличия. посмотрите, как борются баски или там ирландцы за выход из метрополий.

заложенная в вас путин ТВ программа вероятно подскажет вам привести в пример косово, но там как бе была реальная гражданская война много лет с тысячами жертв. майдан на такое не тянет. и не надо называть отстранение януковича гос переворотом (это тоже мемчик внедренный кремлевской медиа машиной). януковича отстранила абсолютным большинством верховная рада (вместе с рыгами, прошу заметить), вопросов по легитимности которой нет и не было.

россия признала крым частью украины, это было закреплено в договорах. все остальное - агрессия, аннексия и беззаконие. а потом еще и война на донбасе с 10 тыс жертв, чтобы прикрыть аферу. не надо рассказывать про легитимность, уважайте себя в первую очередь.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 135713581359136013611362>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, winstrolstanozolon і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1079, 1080, 1081
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10801 1969273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:50
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.