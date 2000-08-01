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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15
trololo зато в Крыму "ни единого разрыа", т.е жертв, и это- главное. на этом я оффтоп заканчиваю
Востаннє редагувалось antonivs3
в П'ят 15 чер, 2018 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:16
Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав:
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
Арендовать всегда будут. Молодые, которые не определились с местом своей постоянной жизни, у кого нет денег на первоначальный взнос, у кого недостаточный официальный доход и по другим причинам. Не переживайте, без арендаторов Вы не останетесь.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:18
antonivs3 написав:trololo
зато в Крыму "ни единого разрыа", т.е жертв, и это- главное. на этом я оффтоп заканчиваю
нет, это не главное. если ваша жена отдастся кому-то по согласию, это не делает ваш брак недействительным, т.к. для этого нужно пройти определенные юридические процедуры.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:19
VladPL написав: airmax78 написав:
Ага, особенно с 5го этажа. Кстати, самый галимый дом в районе. Даже риелтеры, котрые продают там квартиры плюются.
Был я в том улье. Кроме дислокации, ни одного плюса. Хотя и с дислокацией не айс, микрорайон настолько плотно застроен, что пешком до метро Печерская в пять-десять раз быстрее, чем на машине. Вообще, мне этот дом показался больше похожим на общагу. Т.е. и соседи будут соответствующие.
Этот говнострой, с тыльной стороны соседствует (8 метров) с автозаправкой воинской части. Со двора окна в окна с общагой Поплавского.
Рылы, покупателям мужского пола заряжают дежурную замануху "Смотрите, смотрите, в окне обшаги голая студентка!"
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21
antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.
По зарплате есть цифры за четыре предущих года - она росла в среднем 2 тыс. в год.
А тут ей надо вырасти за год почти на 4 тыс. гривен? От сырости? Ещё в бюджете Киева на 2018 заложен незначительный рост средней заработной платы. Так что своё мнение я формировал на основе данных из "матчасти"
По курсу - выборы выборами но никто выплаты внешних долгов в млрд. долл о второй половине 2018 и первой половине 2019 не отменял. И по моему мнению это приведёт к повышению курса.
В общем -жуём попкорн и наблюдаем.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:23
trololo написав: Дядюшка Скрудж написав: trololo написав:
нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.
Крым- это не область, а Автономная Республика Крым со своим правительством и парламентом, с высоким уровнем самостоятельного принятия решений. Определенные события в Киеве в феврале 2014 года пинком вышибли Крым из состава Украины.
жертвы путин ТВ повылазили... по какой норме конституции украины или конституции АРК крым мог провести референдум без согласования киева? нет и не было таких норм. нужен всеукраинский референдум. такие процессы не происходят за 2 недели да еще и под прикрытием зарубежных войск без знаков отличия. посмотрите, как борются баски или там ирландцы за выход из метрополий.
заложенная в вас путин ТВ программа вероятно подскажет вам привести в пример косово, но там как бе была реальная гражданская война много лет с тысячами жертв. майдан на такое не тянет. и не надо называть отстранение януковича гос переворотом (это тоже мемчик внедренный кремлевской медиа машиной). януковича отстранила абсолютным большинством верховная рада (вместе с рыгами, прошу заметить), вопросов по легитимности которой нет и не было.
россия признала крым частью украины, это было закреплено в договорах. все остальное - агрессия, аннексия и беззаконие. а потом еще и война на донбасе с 10 тыс жертв, чтобы прикрыть аферу. не надо рассказывать про легитимность, уважайте себя в первую очередь.
Вот же ж пля гндны пропутинские. Чечня, между прочим, тоже автономной республикой была, в составе РФ. И народ там самоопределился. И, в отличие от Крыма, не военные пенсы, которые в Крым навалили из мухосрансков всея совка, а самый что ни на есть коренной народ. И че?
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 15 чер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:24
Frant написав:
Рожевоокулярники кажуть, що "хрущовськы проекти", "сталінки", "брєжнєвки" - то повний відстой.
Для бомжів і ліміти.
Поважні пани мусять купляти тільки пінопластові "неохрущі" з 10-м квартир на площадці і бажано на 20 поверсі і вище, щоб краєвид був гарний.
Арендаторы бывают разные. Но для основной массы главное это цена и локация.
Эстетов мало и они очень быстро обзаводятся своим жильем.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:29
Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав:
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет
. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
БУГАГАГА
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:31
flyman написав: Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав:
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет
. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
БУГАГАГА
То ли дело старая добрая гривна)))
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:31
UA написав:Эстетов мало и они очень быстро обзаводятся своим жильем.
пример эстета айрмакса говорит об обратном)
он только в киеве седьмой год квартиру выбрать не может)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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