RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13581359136013611362>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15

trololo зато в Крыму "ни единого разрыа", т.е жертв, и это- главное. на этом я оффтоп заканчиваю
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 15 чер, 2018 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 07.08.17
Подякував: 613 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:16

  Vlad442 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?


Арендовать всегда будут. Молодые, которые не определились с местом своей постоянной жизни, у кого нет денег на первоначальный взнос, у кого недостаточный официальный доход и по другим причинам. Не переживайте, без арендаторов Вы не останетесь.
Viktor
 
Повідомлень: 114
З нами з: 23.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:18

  antonivs3 написав:trololo зато в Крыму "ни единого разрыа", т.е жертв, и это- главное. на этом я оффтоп заканчиваю


нет, это не главное. если ваша жена отдастся кому-то по согласию, это не делает ваш брак недействительным, т.к. для этого нужно пройти определенные юридические процедуры.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:19

  VladPL написав:
  airmax78 написав:
  kash написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/schorsa-3 ... A7NZY.html
Вот Вам Печерск, дешевле даже , не знаю на какую сторону , но там в любом случае шикарный вид , или на Родину-мать или прямо в общагу института культуры

Ага, особенно с 5го этажа. Кстати, самый галимый дом в районе. Даже риелтеры, котрые продают там квартиры плюются.


Был я в том улье. Кроме дислокации, ни одного плюса. Хотя и с дислокацией не айс, микрорайон настолько плотно застроен, что пешком до метро Печерская в пять-десять раз быстрее, чем на машине. Вообще, мне этот дом показался больше похожим на общагу. Т.е. и соседи будут соответствующие.

Этот говнострой, с тыльной стороны соседствует (8 метров) с автозаправкой воинской части. Со двора окна в окна с общагой Поплавского.
Рылы, покупателям мужского пола заряжают дежурную замануху "Смотрите, смотрите, в окне обшаги голая студентка!"
UA
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21

  antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.

По зарплате есть цифры за четыре предущих года - она росла в среднем 2 тыс. в год.
А тут ей надо вырасти за год почти на 4 тыс. гривен? От сырости? Ещё в бюджете Киева на 2018 заложен незначительный рост средней заработной платы. Так что своё мнение я формировал на основе данных из "матчасти"
По курсу - выборы выборами но никто выплаты внешних долгов в млрд. долл о второй половине 2018 и первой половине 2019 не отменял. И по моему мнению это приведёт к повышению курса.
В общем -жуём попкорн и наблюдаем.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23097
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:23

  trololo написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  trololo написав:нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.

Крым- это не область, а Автономная Республика Крым со своим правительством и парламентом, с высоким уровнем самостоятельного принятия решений. Определенные события в Киеве в феврале 2014 года пинком вышибли Крым из состава Украины.


жертвы путин ТВ повылазили... по какой норме конституции украины или конституции АРК крым мог провести референдум без согласования киева? нет и не было таких норм. нужен всеукраинский референдум. такие процессы не происходят за 2 недели да еще и под прикрытием зарубежных войск без знаков отличия. посмотрите, как борются баски или там ирландцы за выход из метрополий.

заложенная в вас путин ТВ программа вероятно подскажет вам привести в пример косово, но там как бе была реальная гражданская война много лет с тысячами жертв. майдан на такое не тянет. и не надо называть отстранение януковича гос переворотом (это тоже мемчик внедренный кремлевской медиа машиной). януковича отстранила абсолютным большинством верховная рада (вместе с рыгами, прошу заметить), вопросов по легитимности которой нет и не было.

россия признала крым частью украины, это было закреплено в договорах. все остальное - агрессия, аннексия и беззаконие. а потом еще и война на донбасе с 10 тыс жертв, чтобы прикрыть аферу. не надо рассказывать про легитимность, уважайте себя в первую очередь.

Вот же ж пля гндны пропутинские. Чечня, между прочим, тоже автономной республикой была, в составе РФ. И народ там самоопределился. И, в отличие от Крыма, не военные пенсы, которые в Крым навалили из мухосрансков всея совка, а самый что ни на есть коренной народ. И че?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 15 чер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 24699
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:24

  Frant написав:Рожевоокулярники кажуть, що "хрущовськы проекти", "сталінки", "брєжнєвки" - то повний відстой.
Для бомжів і ліміти. :P

Поважні пани мусять купляти тільки пінопластові "неохрущі" з 10-м квартир на площадці і бажано на 20 поверсі і вище, щоб краєвид був гарний. :roll:

Арендаторы бывают разные. Но для основной массы главное это цена и локация.
Эстетов мало и они очень быстро обзаводятся своим жильем.
UA
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:29

  Vlad442 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?

БУГАГАГА :!:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14015
З нами з: 09.03.14
Подякував: 822 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:31

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?

БУГАГАГА :!:

То ли дело старая добрая гривна)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6967
З нами з: 30.11.11
Подякував: 677 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Эстетов мало и они очень быстро обзаводятся своим жильем.


пример эстета айрмакса говорит об обратном)
он только в киеве седьмой год квартиру выбрать не может)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3758
З нами з: 05.06.16
Подякував: 196 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13581359136013611362>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, chuk_72, winstrolstanozolon і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1079, 1080, 1081
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10801 1969273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:50
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.