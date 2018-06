Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:31

UA написав: Эстетов мало и они очень быстро обзаводятся своим жильем.



пример эстета айрмакса говорит об обратном)

он только в киеве седьмой год квартиру выбрать не может) пример эстета айрмакса говорит об обратном)он только в киеве седьмой год квартиру выбрать не может)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.