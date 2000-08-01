trololo написав:

Дядюшка Скрудж написав: trololo написав: нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения. нет никаких разночтений, агрессия и анексия остаются агрессией и аннексией даже при некоторой поддержке местного населения.

Крым- это не область, а Автономная Республика Крым со своим правительством и парламентом, с высоким уровнем самостоятельного принятия решений. Определенные события в Киеве в феврале 2014 года пинком вышибли Крым из состава Украины. Крым- это не область, а Автономная Республика Крым со своим правительством и парламентом, с высоким уровнем самостоятельного принятия решений. Определенные события в Киеве в феврале 2014 года пинком вышибли Крым из состава Украины.

жертвы путин ТВ повылазили... по какой норме конституции украины или конституции АРК крым мог провести референдум без согласования киева? нет и не было таких норм. нужен всеукраинский референдум. такие процессы не происходят за 2 недели да еще и под прикрытием зарубежных войск без знаков отличия. посмотрите, как борются баски или там ирландцы за выход из метрополий.заложенная в вас путин ТВ программа вероятно подскажет вам привести в пример косово, но там как бе была реальная гражданская война много лет с тысячами жертв. майдан на такое не тянет. и не надо называть отстранение януковича гос переворотом (это тоже мемчик внедренный кремлевской медиа машиной). януковича отстранила абсолютным большинством верховная рада (вместе с рыгами, прошу заметить), вопросов по легитимности которой нет и не было.россия признала крым частью украины, это было закреплено в договорах. все остальное - агрессия, аннексия и беззаконие. а потом еще и война на донбасе с 10 тыс жертв, чтобы прикрыть аферу. не надо рассказывать про легитимность, уважайте себя в первую очередь.