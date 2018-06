Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:35

flyman написав: Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав: Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!

Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов. Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет . Проверено периодом 2000-08.

Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал? Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как. Проверено периодом 2000-08.Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?

БУГАГАГА БУГАГАГА



и про то шо «аренда не бизнес» бугага три раза

расскажите это корогодскому, или меламуду

теоретик жжот



зы: кстати очень хочу посмотреть как он будет из харькова администрировать свои активы в киеве

на словах все легко и про то шо «аренда не бизнес» бугага три разарасскажите это корогодскому, или меламудутеоретик жжотзы: кстати очень хочу посмотреть как он будет из харькова администрировать свои активы в киевена словах все легко

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.