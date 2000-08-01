Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:45

flyman написав: Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав: Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!

Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов. Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.

Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет . Проверено периодом 2000-08.

Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал? Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как. Проверено периодом 2000-08.Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?

БУГАГАГА БУГАГАГА

Мух, ну чо БУГАГАГА то?Ты положил 150кгрн в 2012 году допустим в Дельту там или ВАБ под 25% в год, как раз две пачки, думал на % картоху на сливочном масле будешь жарить, а не на отработке, тут пездысь-еблысь - доллар уже 12, 16,...40, Фонд наконец денежку отдал, ты по 24 купил зелень - сколько у тебя с 200кгрн осталось то? Сэм-восэм, правильно, 25% уже в период ВА не насчитывали же. Ну вот пачка и переполовинилась. Я уже молчу про то, что с 15го лета и картоха на рынке вдвое подорожала при почти стабильном долларе, и лук, и смалец, и трусы с носками черниговского пр-ва тоже как бы не 15грн уже стоят на развале в АТБ. Да и бомбосховыще уже дороже 3-4к$ не продашь, все в ПОХе квартиры в 25м.кв покупают кому подешевле надо.Так что БУГАГАГА не надо. Каклета с Беней на аверсе лишь иногда под матрасом жиреет на глазах. Чаще сгорает или худеет.