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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:35
kingkongovets написав:
UA написав:Эстетов мало и они очень быстро обзаводятся своим жильем.
пример эстета айрмакса говорит об обратном)
он только в киеве седьмой год квартиру выбрать не может)
Ну, просто я заложник ситуации. Если мне какой-то дом нравится - он, обычно, дорого стоит. Если стоит нормально - там селятся какие-то быки и начинают его ур**. Это просто какая-то борьба с ветряными мельницами. Но я верю, что она скоро закончится.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:35
flyman написав: Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав:
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет
. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
БУГАГАГА
и про то шо «аренда не бизнес» бугага три раза
расскажите это корогодскому, или меламуду
теоретик жжот
зы: кстати очень хочу посмотреть как он будет из харькова администрировать свои активы в киеве
на словах все легко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:38
airmax78 написав:Ну, просто я заложник ситуации. Если мне какой-то дом нравится - он, обычно, дорого стоит. Если стоит нормально - там селятся какие-то быки и начинают его ур**. Это просто какая-то борьба с ветряными мельницами. Но я верю, что она скоро закончится.
да комплексов своих вы заложник
жизнь ваша скорее закончится, чем эта ваша борьба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:40
UA написав:
Сейчас это кажется невероятным, но наступит время когда работяга потянет ипотеку на квартиру в эконом новострое.
Покупая квартиру под аренду, нужно четко понимать, кому она будет сдаваться.
С точки зрения востребованности в аренде - новострой на массивах самый уязвимый сегмент. Придется сдавать по цене совкошлака. К тому же совкошлак понемногу за бюджетные деньги марафетят. Окна в МОПах на металопластик меняют полным ходом. Иногда капремонт лифтов проводят.
Буть сейчас процентная ставка по кредитам инфляция плюс 2% (а по депозитам инфляция минус 2%), то хороший работяга (как тут обзывают, врозеточник) уже сейчас вполне тянул бы недорогой вариант в ипотеку.
По поводу новостроя на массивах. В свое время он покупался значительно дешевле совкошлака, поэтому сдавая даже при цене совкошлака с сопоставимым ремонтом, инвестор будет не в убытке.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:42
Vlad442 написав:
По поводу новостроя на массивах. В свое время он покупался значительно дешевле совкошлака, поэтому сдавая даже при цене совкошлака с сопоставимым ремонтом, инвестор будет не в убытке.
А можна докази цього твердження?
Тому що інформація - явно типу "бла-бла-бла!" з рожевоокулярних кущів.
Насправді в Києві новобуд завжди коштував дорожче "вторинки" в цьому ж районі.
Можливий виняток - післявоєнні пінопластові "неохрущі", зроблені з гавна, вікно у вікно і з 12-ма квартирами на площадці, з густиною населення 10 0000 чоловік/кв кілометр і без ремонту (з голими стінами, без сантехніки і електропроводки)
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Де фейслярі з новими байками?????
Про негорюче ГБО, парковщиків, електриків і чоботярів з ЗП 1000-1500 дол/міс
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 15 чер, 2018 09:47, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:45
flyman написав: Vlad442 написав: Дядюшка Скрудж написав:
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"!
Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
Арендный бизнес в наших условиях это не бизнес, а попытка сохранить деньги, индексировать накопления на средний уровень жизни, так как пачка долларов сегодня деньги, завтра нет
. Проверено периодом 2000-08.
Если бы проценты по кредиту погашали аренду, кто-бы арендовал?
БУГАГАГА
Мух, ну чо БУГАГАГА то?
Ты положил 150кгрн в 2012 году допустим в Дельту там или ВАБ под 25% в год, как раз две пачки, думал на % картоху на сливочном масле будешь жарить, а не на отработке
, тут пездысь-еблысь - доллар уже 12, 16,...40, Фонд наконец денежку отдал, ты по 24 купил зелень - сколько у тебя с 200кгрн осталось то? Сэм-восэм, правильно, 25% уже в период ВА не насчитывали же. Ну вот пачка и переполовинилась. Я уже молчу про то, что с 15го лета и картоха на рынке вдвое подорожала при почти стабильном долларе, и лук, и смалец, и трусы с носками черниговского пр-ва тоже как бы не 15грн уже стоят на развале в АТБ. Да и бомбосховыще уже дороже 3-4к$ не продашь, все в ПОХе квартиры в 25м.кв покупают кому подешевле надо.
Так что БУГАГАГА не надо. Каклета с Беней на аверсе лишь иногда под матрасом жиреет на глазах. Чаще сгорает или худеет.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:48
antey1969 написав:
То ли дело старая добрая гривна)))
То ли дело старая добрая однушка-двушка возле метро, которая уже два раза окупилась в независимости от этих плясок с курсами.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:50
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Ну, просто я заложник ситуации. Если мне какой-то дом нравится - он, обычно, дорого стоит. Если стоит нормально - там селятся какие-то быки и начинают его ур**. Это просто какая-то борьба с ветряными мельницами. Но я верю, что она скоро закончится.
да комплексов своих вы заложник
жизнь ваша скорее закончится, чем эта ваша борьба
Я настроен оптимистично.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:51
Vlad442 написав: antey1969 написав:
То ли дело старая добрая гривна)))
То ли дело старая добрая однушка-двушка возле метро, которая уже два раза окупилась в независимости от этих плясок с курсами.
Это смотря в каком году брали.
Но в общем, таки да, окупилась, подтверждаю.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:51
Vlad442 написав: antey1969 написав:
То ли дело старая добрая гривна)))
То ли дело старая добрая однушка-двушка возле метро, которая уже два раза окупилась в независимости от этих плясок с курсами.
Знову брєдятина.
2к "хрущовка" біля метро коштувала в 2011 - 60 000 дол, зараз - 30 000 дол. Де і як вона окупилась??? Хіба що в головах наших форумних ріелторів та продавців новобуду???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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