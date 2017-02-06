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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1361136213631364>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подсветили пост человека обезьяны про то, как он делает отсыл неудачникам от недвиги на Корогодского и Меламуда. А сам он, чиста многоопытный ресторатор, не хочет рассказать свою ресто сасесс-стори тому же Тищенко? А то как-то его теория про "обращаем внимание только на выгодные факты" уж сильно против него получается :)))

А еще человек-обезьяна безусловно прав - лендлордизм это круто. Потому что лендлорды, в отличие от кассиршАТБ/маникюрш в начале ночи уже выпили свое молочко и лежат в постельке, пока гроза и ливень за окном убивают (внезапно) не спиленными главным велосипедистом города деревьями 34 летних кассирш, вынужденных добираться вплавь до съемной квартирки.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:30

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:
  antey1969 написав:zahar_
Ничему Вас, походу, виртуальный котлован на Шалом-Алейхема не научил :roll:

Вы так говорите, что дедлайн по тому прогнозу истёк.
Там дедлайн декабрь 2020. Вопрос по застройке решается в судах.
Последние заседание было 11 июня 2018. Процесс к запуску стройки идёт. 2 секции на 100 квартир при наличия финансирования и политической воли вопрос года. Так что мне в том прогнозе ещё рано белый флаг вывешивать. :wink:

Пока только белые флаги Березы "Активные граждане" реют над стоянкой. Любой чих в их сторону ему перед выборами ой как пригодится

Да хай себе висят.
Между прочим аппеляцию КМДА удолетворили https://www.facebook.com/andrey.krivenk ... 388890825/
Осталась кассация. Так что не исключено что хитрожопому кооператив Волгоградский могут сказать в суде -"на выход с вещами"- уже в этом году.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:32

  Vlad442 написав:Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.

Все ОЧЕНЬ сильно зависит от объекта. Мне кажется, ваша ставка на массовый эконом не совсем однозначной.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Все ОЧЕНЬ сильно зависит от объекта. Мне кажется, ваша ставка на массовый эконом не совсем однозначной.

Я брал под аренду, попутно подзаработав на котловане.
Для аренды массовый средний сегмент это самый беспроблемный вариант для удаленной сдачи. Не нужно месяцами искать денежного клиента, как в высоком, и не нужно выселять запивших неплательщиков, как в низшем.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:увы, но возникают форс мажоры, иногда мелкие, иногда и крупные, но требующие личного присутствия

Например?
Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.
Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.


да все шо угодно может быть, даже не буду перечислять, я думал у вас есть кто то в киеве на этот случай, оптимизм это хорошо, но до поры до времени
на интерсити не накатаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:02

Этот говнострой, с тыльной стороны соседствует (8 метров) с автозаправкой воинской части. Со двора окна в окна с общагой Поплавского.
Рылы, покупателям мужского пола заряжают дежурную замануху "Смотрите, смотрите, в окне обшаги голая студентка!"[/quote]
Сфотографировать Вам вечером ?
А так да , говностроиоще , но по тысче с удовольствием бы купил 33кв
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:04

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Все ОЧЕНЬ сильно зависит от объекта. Мне кажется, ваша ставка на массовый эконом не совсем однозначной.

Я брал под аренду, попутно подзаработав на котловане.

Ты пока подзаработал статус "терпила" (покупатель воздуха которого шаромыга кинул на сроки в вопросе поставки товара). Это факт.
А то что ты подзаработал на разнице в цене между покупкой на котловане и продажай сейчас - НЕ СВИСТИ. Ибо ты свою инвестицию НЕ ПРОДАЛ и говорить о заработке как о свершившемся ФАКТЕ на финансовом форуме не имеешь права.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:07

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:увы, но возникают форс мажоры, иногда мелкие, иногда и крупные, но требующие личного присутствия

Например?
Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.
Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.


да все шо угодно может быть, даже не буду перечислять, я думал у вас есть кто то в киеве на этот случай, оптимизм это хорошо, но до поры до времени
на интерсити не накатаетесь

А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:12

  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?

WAT?
Ти лєвим пацанам на слово будеш вірити?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:25

корогодский с меламудом заработали свой арендный актив на строительстве, а не выгодно купили готовый
главное оружие рашистов - ложь
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