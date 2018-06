Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39

Vlad442 написав: kingkongovets написав: увы, но возникают форс мажоры, иногда мелкие, иногда и крупные, но требующие личного присутствия увы, но возникают форс мажоры, иногда мелкие, иногда и крупные, но требующие личного присутствия

Например?

Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.

Например?

Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.

Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.



да все шо угодно может быть, даже не буду перечислять, я думал у вас есть кто то в киеве на этот случай, оптимизм это хорошо, но до поры до времени

да все шо угодно может быть, даже не буду перечислять, я думал у вас есть кто то в киеве на этот случай, оптимизм это хорошо, но до поры до времени

на интерсити не накатаетесь

