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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:07

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:увы, но возникают форс мажоры, иногда мелкие, иногда и крупные, но требующие личного присутствия

Например?
Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.
Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.


да все шо угодно может быть, даже не буду перечислять, я думал у вас есть кто то в киеве на этот случай, оптимизм это хорошо, но до поры до времени
на интерсити не накатаетесь

А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:12

  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?

WAT?
Ти лєвим пацанам на слово будеш вірити?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:25

корогодский с меламудом заработали свой арендный актив на строительстве, а не выгодно купили готовый
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:42

  Vlad442 написав:Буть сейчас процентная ставка по кредитам инфляция плюс 2% (а по депозитам инфляция минус 2%), то хороший работяга (как тут обзывают, врозеточник) уже сейчас вполне тянул бы недорогой вариант в ипотеку.

Будь сейчас такая ставка по ипотеке, уже бы цены выросли до уровня 2008 года.
Иного объяснения почему, при почти такой же аренде, как в Польше, стоимость недвиги в Киеве в 2 раза меньше, я не нахожу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:50

  zahar_ написав:
  tea написав:Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою.
Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.


Нагадую що початкова домовленість передбачала перевірку цифр станом на 13 червня 2019.

Раз у нас різна інтерпритація одного пункта,то вимушений звернутись до Фейслесса.
Фейслесс - як Ви порадите зафіксувати середню зарплату через рік,тобто 13 червня?Дочекатись статистики за травень чи користуватись статистикою за квітень.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:58

  tea написав:
  zahar_ написав:
  tea написав:Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою.
Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.


Нагадую що початкова домовленість передбачала перевірку цифр станом на 13 червня 2019.

Раз у нас різна інтерпритація одного пункта,то вимушений звернутись до Фейслесса.
Фейслесс - як Ви порадите зафіксувати середню зарплату через рік,тобто 13 червня?Дочекатись статистики за травень чи користуватись статистикою за квітень.

Ваше пари никому не интересно, давайте в личку
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:05

  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?


помимо бытовых и технических вопросов могут быть те, которые связаны так сказать с человеческим фактором - люди разные и ситуации и обстоятельства у них бывают разные тоже
вообще золотое правило рантье - недвига должна быть под присмотром
теория влада шо он будет приезжать только за деньгами лично у меня вызывает большие сомнения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:07

  trololo написав:корогодский с меламудом заработали свой арендный актив на строительстве, а не выгодно купили готовый


речь о заработке на аренде
у этих двоих (как и у многих других) в анамнезе чего только нет, но сейчас мы их знаем как респектабельных рантье)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Осталась кассация. Так что не исключено что хитрожопому кооператив Волгоградский могут сказать в суде -"на выход с вещами"- уже в этом году.

С чего это они вдруг хитрожопые? Они законно занимают площадку. Хитрожопые это те, кто надеется за свой убитый хрущ или панельку отхватить квартиру в новострое, и которым плевать на то, что эта застройка сделает хуже всему району, а особенно жителям соседних домов.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:34

  kingkongovets написав:
  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?


помимо бытовых и технических вопросов могут быть те, которые связаны так сказать с человеческим фактором - люди разные и ситуации и обстоятельства у них бывают разные тоже
вообще золотое правило рантье - недвига должна быть под присмотром
теория влада шо он будет приезжать только за деньгами лично у меня вызывает большие сомнения


Понимаю Влада в части выбора адекватных арендаторов.
Арендую 4 года в одном месте, владельца вижу раз в месяц, когда отдаю деньги.
Причем не в самой квартире. Раз в год обсуждаем цену.
Вроде довольны оба
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