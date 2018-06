Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:05

kash написав: А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ? А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?



помимо бытовых и технических вопросов могут быть те, которые связаны так сказать с человеческим фактором - люди разные и ситуации и обстоятельства у них бывают разные тоже

вообще золотое правило рантье - недвига должна быть под присмотром

теория влада шо он будет приезжать только за деньгами лично у меня вызывает большие сомнения помимо бытовых и технических вопросов могут быть те, которые связаны так сказать с человеческим фактором - люди разные и ситуации и обстоятельства у них бывают разные тожевообще золотое правило рантье - недвига должна быть под присмотромтеория влада шо он будет приезжать только за деньгами лично у меня вызывает большие сомнения

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.