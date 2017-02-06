Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
помимо бытовых и технических вопросов могут быть те, которые связаны так сказать с человеческим фактором - люди разные и ситуации и обстоятельства у них бывают разные тоже вообще золотое правило рантье - недвига должна быть под присмотром теория влада шо он будет приезжать только за деньгами лично у меня вызывает большие сомнения
Коммерческой этот фактор не так сильно касается ? Стоматологи выпили и разнесли офис ? Наверно не так просто в Киеве купить эти офисы нравящиеся стоматологам по вменяемой цене.
Vlad442 написав:Буть сейчас процентная ставка по кредитам инфляция плюс 2% (а по депозитам инфляция минус 2%), то хороший работяга (как тут обзывают, врозеточник) уже сейчас вполне тянул бы недорогой вариант в ипотеку.
Будь сейчас такая ставка по ипотеке, уже бы цены выросли до уровня 2008 года. Иного объяснения почему, при почти такой же аренде, как в Польше, стоимость недвиги в Киеве в 2 раза меньше, я не нахожу.
як мінімум тому що "доходи населення"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
барабашов написав:Мух, ну чо БУГАГАГА то? Ты положил 150кгрн в 2012 году допустим в Дельту там или ВАБ под 25% в год, как раз две пачки, думал на % картоху на сливочном масле будешь жарить, а не на отработке , тут пездысь-еблысь - доллар уже 12, 16,...40, Фонд наконец денежку отдал, ты по 24 купил зелень - сколько у тебя с 200кгрн осталось то? Сэм-восэм, правильно, 25% уже в период ВА не насчитывали же. Ну вот пачка и переполовинилась. Я уже молчу про то, что с 15го лета и картоха на рынке вдвое подорожала при почти стабильном долларе, и лук, и смалец, и трусы с носками черниговского пр-ва тоже как бы не 15грн уже стоят на развале в АТБ. Да и бомбосховыще уже дороже 3-4к$ не продашь, все в ПОХе квартиры в 25м.кв покупают кому подешевле надо. Так что БУГАГАГА не надо. Каклета с Беней на аверсе лишь иногда под матрасом жиреет на глазах. Чаще сгорает или худеет.
Так если речь идёт об у.е. (и они у вас есть), то в них и ложите. При чём тут 150К грн.? В у.е. эта пачка какой была, такой и останется + % по депо (смешные, конечно, но это уже другой вопрос). И пофиг, по чём там доллар будет - 12,16 или 40. Если вырастет, в какой-то степени это даже плюс для вас, как для обладателя этой твёрдой валюты.
А сенс? 200 кгрн. Більше по ва з дельта не видавали.
kash написав:Коммерческой этот фактор не так сильно касается ? Стоматологи выпили и разнесли офис ? Наверно не так просто в Киеве купить эти офисы нравящиеся стоматологам по вменяемой цене.
у коммерческой другие приколы, но мои родители за 10 лет сдачи квартиры на б васильковской сталкивались уже и с мошенниками (украли телек) и выселяли арендаторов из-за жалоб соседей и еще многое по мелочи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
tea написав:Чому зміна правил.Ми навіть дивитимось зарплату не за червень,хоча число - 13 червня,ми дивитимось зарплату за травень,коли вона буде меншою. Ви ж пишете і підкреслюєте вище в повідомленні,що через рік (в червні)не буде зарплати 17 тис.,а пропонуєте дивитись на зарплату за квітень,тобто вже через 10 місяців.
Нагадую що початкова домовленість передбачала перевірку цифр станом на 13 червня 2019.
Раз у нас різна інтерпритація одного пункта,то вимушений звернутись до Фейслесса. Фейслесс - як Ви порадите зафіксувати середню зарплату через рік,тобто 13 червня?Дочекатись статистики за травень чи користуватись статистикою за квітень.
Як на мене суттєвої різниці немає, але щодо ЗП я спирався на конкретну цитату Захара:
zahar_ написав: Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04 1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
Тобто що такого рівня не буде в червні 2019. Держстат вочевидь цифру за червень покаже в серпні. Хоча я й не певен на 100%, але можу чисто для розваги поставити пляшечку коньячку, що прогноз Захара, а саме:
Faceless написав:Итого, ставка Захара: 1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн 2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл 3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
не здійсниться як мінімум по 1 пункту. Тут під середньою ЗП по Києву розуміємо не те що Держстат покаже в статистиці 13 червня 2019, а саме цифру за червень, коли вона з`явиться. Звісно, якщо Захар набереться сміливості прийняти ці умови. Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.
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Vlad442 написав:Буть сейчас процентная ставка по кредитам инфляция плюс 2% (а по депозитам инфляция минус 2%), то хороший работяга (как тут обзывают, врозеточник) уже сейчас вполне тянул бы недорогой вариант в ипотеку.
Будь сейчас такая ставка по ипотеке, уже бы цены выросли до уровня 2008 года. Иного объяснения почему, при почти такой же аренде, как в Польше, стоимость недвиги в Киеве в 2 раза меньше, я не нахожу.
як мінімум тому що "доходи населення"
ОК, тогда зайдем с другой стороны: почему при намного меньших доходах населения, разница в аренде не так ощутима? Если отталкиваться от доходов, то не понятно: кто снимает однушки в новостроях за 10+ кгрн?
kash написав:Коммерческой этот фактор не так сильно касается ? Стоматологи выпили и разнесли офис ? Наверно не так просто в Киеве купить эти офисы нравящиеся стоматологам по вменяемой цене.
у коммерческой другие приколы, но мои родители за 10 лет сдачи квартиры на б васильковской сталкивались уже и с мошенниками (украли телек) и выселяли арендаторов из-за жалоб соседей и еще многое по мелочи
ККЦ разместите басни влада как он будет легко стричь хороших арендаторов в киеве сидя в харькове - в ветке про аренду. Топикастер Коля пусть тоже посмеётся с фантазий влада. И пусть Коля раскажет Владу - по чём в Одессе рубероид.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Gastarbaiter написав:ОК, тогда зайдем с другой стороны: почему при намного меньших доходах населения, разница в аренде не так ощутима? Если отталкиваться от доходов, то не понятно: кто снимает однушки в новостроях за 10+ кгрн?
тому що Україна для понаїхів більш центр орієнтована (тобто на Київ), а Польща менш (не В-вою єдиною) але зараз цей перекос буде зменшуватися навісом новостроїв і демографією неньки та іншими чинниками (децентралізація, безвіз...)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Вот кто покупает квартиры в НЛ. И таких там 95% , увы. Пристанище для коррупционеров со всей страны, их детей, родственников, друзей на которых все это навешано. Г-н Кингконговец желает возразить ? Ну, конечно есть там некий процент условных фермеров и прочих фирмачей.
zahar_ написав:Нагадую що початкова домовленість передбачала перевірку цифр станом на 13 червня 2019.
Раз у нас різна інтерпритація одного пункта,то вимушений звернутись до Фейслесса. Фейслесс - як Ви порадите зафіксувати середню зарплату через рік,тобто 13 червня?Дочекатись статистики за травень чи користуватись статистикою за квітень.
Як на мене суттєвої різниці немає, але щодо ЗП я спирався на конкретну цитату Захара:
zahar_ написав: Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04 1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
Фейслас не переспикуйте. Коли я писав -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ"- я мав на увазі показ статданих на 13 червня 2019 року. А дані по середній зарплаті у Києві 13 червня 2019 будуть за квітень 2019, а не за червень 2019 як ви мені "пришили". Якщо тіа починає мухлювати і переносити термін розгляду дати показів середнью зарплати с 13 червня 2019 на кінець червня, то я свій прогноз по п.1 - що станом на 13 червня 2019 СТАТИСТИКА БУДЕ ПОКАЗУВАТИ середнью зарплату в Києві НИЖЧЕ 17 тис. грн - відкликаю. Бо я його робив на дату 13 червня 2019, а не якийсь інший термін на який ви і тіа намагаєтесь пересмикнути.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.