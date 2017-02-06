барабашов написав:

Мух, ну чо БУГАГАГА то?Ты положил 150кгрн в 2012 году допустим в Дельту там или ВАБ под 25% в год, как раз две пачки, думал на % картоху на сливочном масле будешь жарить, а не на отработке, тут пездысь-еблысь - доллар уже 12, 16,...40, Фонд наконец денежку отдал, ты по 24 купил зелень - сколько у тебя с 200кгрн осталось то? Сэм-восэм, правильно, 25% уже в период ВА не насчитывали же. Ну вот пачка и переполовинилась. Я уже молчу про то, что с 15го лета и картоха на рынке вдвое подорожала при почти стабильном долларе, и лук, и смалец, и трусы с носками черниговского пр-ва тоже как бы не 15грн уже стоят на развале в АТБ. Да и бомбосховыще уже дороже 3-4к$ не продашь, все в ПОХе квартиры в 25м.кв покупают кому подешевле надо.Так что БУГАГАГА не надо. Каклета с Беней на аверсе лишь иногда под матрасом жиреет на глазах. Чаще сгорает или худеет.