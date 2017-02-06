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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13621363136413651366>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:26

  flyman написав:тому що Україна для понаїхів більш центр орієнтована (тобто на Київ), а Польща менш (не В-вою єдиною)
але зараз цей перекос буде зменшуватися навісом новостроїв і демографією неньки та іншими чинниками (децентралізація, безвіз...)

Т.е. аренда в валюте вниз в средне- и долгосрочной перспективе?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:26

  kingkongovets написав:
  kash написав:Коммерческой этот фактор не так сильно касается ?
Стоматологи выпили и разнесли офис ? Наверно не так просто в Киеве купить эти офисы нравящиеся стоматологам по вменяемой цене.


у коммерческой другие приколы, но мои родители за 10 лет сдачи квартиры на б васильковской сталкивались уже и с мошенниками (украли телек) и выселяли арендаторов из-за жалоб соседей и еще многое по мелочи

Судя по намечающейся массовости лендлордизма могут появиться и не левые управляющие , со службой безопасности , базой и т.д -если ставки по депозитам не вырастут
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:28

  kash написав:Судя по намечающейся массовости лендлордизма могут появиться и не левые управляющие , со службой безопасности , базой и т.д -если ставки по депозитам не вырастут

"Судя по намечающейся массовости лендлордизма" лендлордами станут все кому не лень.
И сдавать наверно будут друг другу по кругу :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Фейслас не переспикуйте.
Коли я писав -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ"- я мав на увазі показ статданих на 13 червня 2019 року.
А дані по середній зарплаті у Києві 13 червня 2019 будуть за квітень 2019, а не за червень 2019 як ви мені "пришили".
Якщо тіа починає мухлювати і переносити термін розгляду дати показів середнью зарплати с 13 червня 2019 на кінець червня, то я свій прогноз по п.1 - що станом на 13 червня 2019 СТАТИСТИКА БУДЕ ПОКАЗУВАТИ середнью зарплату в Києві НИЖЧЕ 17 тис. грн - відкликаю.
Бо я його робив на дату 13 червня 2019, а не якийсь інший термін на який ви і тіа намагаєтесь пересмикнути.

Так что, слабо принять пари?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:40

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:тому що Україна для понаїхів більш центр орієнтована (тобто на Київ), а Польща менш (не В-вою єдиною)
але зараз цей перекос буде зменшуватися навісом новостроїв і демографією неньки та іншими чинниками (децентралізація, безвіз...)

Т.е. аренда в валюте вниз в средне- и долгосрочной перспективе?

не оренда, а дохідність оренди відносно поточної вартості активу.

Тобто, якщо кавалірка коштує в Кийові умовно 15куе (400 000 грн) а оренда її 4000 грн, тобто дохідність 10% у грн. То з часом рентабельність оренди впаде так як ринок насичується новобудовами з одного боку, а потік понаїхів і демографія зменшує ЦА на оренду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:46

  Vlad442 написав:
По поводу новостроя на массивах. В свое время он покупался значительно дешевле совкошлака, поэтому сдавая даже при цене совкошлака с сопоставимым ремонтом, инвестор будет не в убытке.

Инвестиционные риски отдельно. Перспективы аренды отдельно.
Застройщик может иметь инвестора в самый невероятный способ.
Влад вы согласны с этим утверждением?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:47

  vladimir07 написав:Вот кто покупает квартиры в НЛ. И таких там 95% , увы. Пристанище для коррупционеров со всей страны, их детей, родственников, друзей на которых все это навешано.
Г-н Кингконговец желает возразить ? Ну, конечно есть там некий процент условных фермеров и прочих фирмачей.

https://censor.net.ua/photo_news/3071659/na_rodstvennikov_i_neimuschih_druzeyi_beglogo_eksglavy_vysshego_hozsuda_tatkova_zapisano_okolo_sotni


Более двадцати объектов недвижимости на окружение Виктора Татькова записано в одном из жилых комплексов столицы - "Новопечерские Липки". По данным риэлторов, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум полторы-две тысячи долларов. Источник: https://censor.net.ua/p3071659


А ведь еще даже не осень. РЕеееУуууС!!! РЕеееУуууС!!! Я требую свою честно заработанную бутылку Cristal! Можете завезти на Багговутовскую, 4 - сталинка напротив АТБ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:51

  kingkongovets написав:меламуд и корогодский - одни из самых успешных украинских рантье, владельцы глобуса и дрим тауна

Глобус они продали более 10 лет назад. Или у них было два глобуса?
История про кидалово Валентина Исака этими персонажами как бы широко известна.
Приличные люди, с этими персонажами, на одном гектаре пописать не сядут.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:07

  Vlad442 написав:Например?
Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.
Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.

Влад, у вас точно есть опыт сдачи в аренду квартир?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:08

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Фейслас не переспикуйте.
Коли я писав -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ"- я мав на увазі показ статданих на 13 червня 2019 року.
А дані по середній зарплаті у Києві 13 червня 2019 будуть за квітень 2019, а не за червень 2019 як ви мені "пришили".
Якщо тіа починає мухлювати і переносити термін розгляду дати показів середнью зарплати с 13 червня 2019 на кінець червня, то я свій прогноз по п.1 - що станом на 13 червня 2019 СТАТИСТИКА БУДЕ ПОКАЗУВАТИ середнью зарплату в Києві НИЖЧЕ 17 тис. грн - відкликаю.
Бо я його робив на дату 13 червня 2019, а не якийсь інший термін на який ви і тіа намагаєтесь пересмикнути.

Так что, слабо принять пари?

Не надо меня брать на слабо, Тем более тиа от пари отказался, а я свой прогноз давал относительно показаний статистики на 13 июня 2019.
  zahar_ написав:
  tea написав:Ключове у Вашому повідомленні.
А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?

Запам"ятайте цей твіт.(с) :wink:
Через рік,13 червня,перевіримо. :roll: :mrgreen:

1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.[/quote]
В отличии от тиа я понимал что 13 июня 2019 СТАТИСТИКА будет показывать среднюю зарплату не за июнь 2017.
И мой прогноз -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ."- имел ввиду что статистика на 13 июня 2019 будет показывать среднюю зарплату в Киеве меньше 17 тыс. грн.
Если вы с тиа переносите сроки расмотрения данных статистики, понятное дело что я в такие игры играть не хочу.
Так как делал прогноз ИМЕННО на то что БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ СТАТИСТИКА на 13 июня 2019 года!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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