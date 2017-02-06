Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тому що Україна для понаїхів більш центр орієнтована (тобто на Київ), а Польща менш (не В-вою єдиною) але зараз цей перекос буде зменшуватися навісом новостроїв і демографією неньки та іншими чинниками (децентралізація, безвіз...)
Т.е. аренда в валюте вниз в средне- и долгосрочной перспективе?
kash написав:Коммерческой этот фактор не так сильно касается ? Стоматологи выпили и разнесли офис ? Наверно не так просто в Киеве купить эти офисы нравящиеся стоматологам по вменяемой цене.
у коммерческой другие приколы, но мои родители за 10 лет сдачи квартиры на б васильковской сталкивались уже и с мошенниками (украли телек) и выселяли арендаторов из-за жалоб соседей и еще многое по мелочи
Судя по намечающейся массовости лендлордизма могут появиться и не левые управляющие , со службой безопасности , базой и т.д -если ставки по депозитам не вырастут
zahar_ написав:Фейслас не переспикуйте. Коли я писав -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ"- я мав на увазі показ статданих на 13 червня 2019 року. А дані по середній зарплаті у Києві 13 червня 2019 будуть за квітень 2019, а не за червень 2019 як ви мені "пришили". Якщо тіа починає мухлювати і переносити термін розгляду дати показів середнью зарплати с 13 червня 2019 на кінець червня, то я свій прогноз по п.1 - що станом на 13 червня 2019 СТАТИСТИКА БУДЕ ПОКАЗУВАТИ середнью зарплату в Києві НИЖЧЕ 17 тис. грн - відкликаю. Бо я його робив на дату 13 червня 2019, а не якийсь інший термін на який ви і тіа намагаєтесь пересмикнути.
Так что, слабо принять пари?
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flyman написав:тому що Україна для понаїхів більш центр орієнтована (тобто на Київ), а Польща менш (не В-вою єдиною) але зараз цей перекос буде зменшуватися навісом новостроїв і демографією неньки та іншими чинниками (децентралізація, безвіз...)
Т.е. аренда в валюте вниз в средне- и долгосрочной перспективе?
не оренда, а дохідність оренди відносно поточної вартості активу.
Тобто, якщо кавалірка коштує в Кийові умовно 15куе (400 000 грн) а оренда її 4000 грн, тобто дохідність 10% у грн. То з часом рентабельність оренди впаде так як ринок насичується новобудовами з одного боку, а потік понаїхів і демографія зменшує ЦА на оренду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vladimir07 написав:Вот кто покупает квартиры в НЛ. И таких там 95% , увы. Пристанище для коррупционеров со всей страны, их детей, родственников, друзей на которых все это навешано. Г-н Кингконговец желает возразить ? Ну, конечно есть там некий процент условных фермеров и прочих фирмачей.
Более двадцати объектов недвижимости на окружение Виктора Татькова записано в одном из жилых комплексов столицы - "Новопечерские Липки". По данным риэлторов, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум полторы-две тысячи долларов. Источник: https://censor.net.ua/p3071659
А ведь еще даже не осень. РЕеееУуууС!!! РЕеееУуууС!!! Я требую свою честно заработанную бутылку Cristal! Можете завезти на Багговутовскую, 4 - сталинка напротив АТБ.
kingkongovets написав:меламуд и корогодский - одни из самых успешных украинских рантье, владельцы глобуса и дрим тауна
Глобус они продали более 10 лет назад. Или у них было два глобуса? История про кидалово Валентина Исака этими персонажами как бы широко известна. Приличные люди, с этими персонажами, на одном гектаре пописать не сядут.
Vlad442 написав:Например? Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял. Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.
Влад, у вас точно есть опыт сдачи в аренду квартир?
zahar_ написав:Фейслас не переспикуйте. Коли я писав -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ"- я мав на увазі показ статданих на 13 червня 2019 року. А дані по середній зарплаті у Києві 13 червня 2019 будуть за квітень 2019, а не за червень 2019 як ви мені "пришили". Якщо тіа починає мухлювати і переносити термін розгляду дати показів середнью зарплати с 13 червня 2019 на кінець червня, то я свій прогноз по п.1 - що станом на 13 червня 2019 СТАТИСТИКА БУДЕ ПОКАЗУВАТИ середнью зарплату в Києві НИЖЧЕ 17 тис. грн - відкликаю. Бо я його робив на дату 13 червня 2019, а не якийсь інший термін на який ви і тіа намагаєтесь пересмикнути.
Так что, слабо принять пари?
Не надо меня брать на слабо, Тем более тиа от пари отказался, а я свой прогноз давал относительно показаний статистики на 13 июня 2019.
zahar_ написав:
tea написав:Ключове у Вашому повідомленні. А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік. А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року??? А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні? А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік? Які цифри з тих,що я написав,нереальні?
Запам"ятайте цей твіт.(с) Через рік,13 червня,перевіримо.
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ. 2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ. 3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.[/quote] В отличии от тиа я понимал что 13 июня 2019 СТАТИСТИКА будет показывать среднюю зарплату не за июнь 2017. И мой прогноз -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ."- имел ввиду что статистика на 13 июня 2019 будет показывать среднюю зарплату в Киеве меньше 17 тыс. грн. Если вы с тиа переносите сроки расмотрения данных статистики, понятное дело что я в такие игры играть не хочу. Так как делал прогноз ИМЕННО на то что БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ СТАТИСТИКА на 13 июня 2019 года!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.