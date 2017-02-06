1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.

2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.

3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.

Не надо меня брать на слабо, Тем более тиа от пари отказался, а я свой прогноз давал относительно показаний статистики на 13 июня 2019.zahar_ написав:tea написав:Ключове у Вашому повідомленні.А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 рокуА раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?Які цифри з тих,що я написав,нереальні?Запам"ятайте цей твіт.(с)Через рік,13 червня,перевіримо.В отличии от тиа я понимал что 13 июня 2019 СТАТИСТИКА будет показывать среднюю зарплату не за июнь 2017.И мой прогноз -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ."- имел ввиду что статистика на 13 июня 2019 будет показывать среднюю зарплату в Киеве меньше 17 тыс. грн.Если вы с тиа переносите сроки расмотрения данных статистики, понятное дело что я в такие игры играть не хочу.Так как делал прогноз ИМЕННО на то что БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ СТАТИСТИКА на 13 июня 2019 года!