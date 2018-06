Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:14

UA написав: kingkongovets написав: меламуд и корогодский - одни из самых успешных украинских рантье, владельцы глобуса и дрим тауна

меламуд и корогодский - одни из самых успешных украинских рантье, владельцы глобуса и дрим тауна

Глобус они продали более 10 лет назад. Или у них было два глобуса?

История про кидалово Валентина Исака этими персонажами как бы широко известна.

Приличные люди, с этими персонажами, на одном гектаре пописать не сядут. Глобус они продали более 10 лет назад. Или у них было два глобуса?История про кидалово Валентина Исака этими персонажами как бы широко известна.Приличные люди, с этими персонажами, на одном гектаре пописать не сядут.



изначально моя реплика касалась утверждения влада шо аренда - не бизнес

этих персонажей я упомянул для примера, а вообще имел в виду это:

http://forbes.net.ua/magazine/forbes/14 ... rante-2015 изначально моя реплика касалась утверждения влада шо аренда - не бизнесэтих персонажей я упомянул для примера, а вообще имел в виду это:

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.