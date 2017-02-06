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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1362136313641365

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.

Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:12

  Грйс-мэн написав:
  kash написав:Судя по намечающейся массовости лендлордизма могут появиться и не левые управляющие , со службой безопасности , базой и т.д -если ставки по депозитам не вырастут

"Судя по намечающейся массовости лендлордизма" лендлордами станут все кому не лень.
И сдавать наверно будут друг другу по кругу :-)

В 2007-2008 годах, те у кого не было денег на квартиру, покупали хатынки под снос по 5000 - 15 000 у.е в 120 км от Киева со словами "Это же недвижимость!"
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:13

  xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.

Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))

И таких как вы десятки тысяч :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:14

  UA написав:
  kingkongovets написав:меламуд и корогодский - одни из самых успешных украинских рантье, владельцы глобуса и дрим тауна

Глобус они продали более 10 лет назад. Или у них было два глобуса?
История про кидалово Валентина Исака этими персонажами как бы широко известна.
Приличные люди, с этими персонажами, на одном гектаре пописать не сядут.


изначально моя реплика касалась утверждения влада шо аренда - не бизнес
этих персонажей я упомянул для примера, а вообще имел в виду это:
http://forbes.net.ua/magazine/forbes/14 ... rante-2015
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:25

  flyman написав:не оренда, а дохідність оренди відносно поточної вартості активу.

И что же, по вашему мнению, на это повлияет? Рост цены или снижение аренды? А если не то и не другое, то как?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:29


Какой-то парад урoдов, прям постер "Люди Х" :?
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Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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3
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Не надо меня брать на слабо, Тем более тиа от пари отказался, а я свой прогноз давал относительно показаний статистики на 13 июня 2019.
  zahar_ написав:
  tea написав:
Ключове у Вашому повідомленні.
А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?

Запам"ятайте цей твіт.(с)
Через рік,13 червня,перевіримо.

1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ.
3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.

В отличии от тиа я понимал что 13 июня 2019 СТАТИСТИКА будет показывать среднюю зарплату не за июнь 2017.
И мой прогноз -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ."- имел ввиду что статистика на 13 июня 2019 будет показывать среднюю зарплату в Киеве меньше 17 тыс. грн.
Если вы с тиа переносите сроки расмотрения данных статистики, понятное дело что я в такие игры играть не хочу.
Так как делал прогноз ИМЕННО на то что БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ СТАТИСТИКА на 13 июня 2019 года!

Как же убого вы съезжаете.
Не суть важно о чем вы там спорили с Чаем. Четкие условия предложены выше. Вы хоть раз наберетесь смелости дать четкий прогноз?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:04

  xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.

Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))

1. продати
2. гроші покласти на євро рахунок Польщі у банк
3. почекти кінця 2019 року: вибори і виплата % кредита МВФ
4. починати шерстити КРЖН.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:07

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:не оренда, а дохідність оренди відносно поточної вартості активу.

И что же, по вашему мнению, на это повлияет? Рост цены или снижение аренды? А если не то и не другое, то как?

змінитися може і ціна і оренда, та є інші чинники
система ж не замкнута.

п.с.
а чому зразу "ріст ціни",
чому не може одночасно падати ціна в доларах США і орендна плата в тих же доларах (гривня швидко дешевєй)?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 чер, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10

  flyman написав:
  xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.

Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))

1. продати
2. гроші покласти на євро рахунок Польщі у банк
3. почекти кінця 2019 року: вибори і виплата % кредита МВФ
4. починати шерстити КРЖН.

2. Гроші покласти в депозитну ячейку райфайзен / креді гріколь та не нести ризики в транспортуванні через кордон /співпраці без громодянства з іноземними банками
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