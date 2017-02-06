Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$. Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.
xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$. Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.
kingkongovets написав:меламуд и корогодский - одни из самых успешных украинских рантье, владельцы глобуса и дрим тауна
Глобус они продали более 10 лет назад. Или у них было два глобуса? История про кидалово Валентина Исака этими персонажами как бы широко известна. Приличные люди, с этими персонажами, на одном гектаре пописать не сядут.
zahar_ написав:Не надо меня брать на слабо, Тем более тиа от пари отказался, а я свой прогноз давал относительно показаний статистики на 13 июня 2019. zahar_ написав: tea написав: Ключове у Вашому повідомленні. А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік. А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року??? А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні? А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік? Які цифри з тих,що я написав,нереальні?
Запам"ятайте цей твіт.(с) Через рік,13 червня,перевіримо.
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ. 2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ. 3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
В отличии от тиа я понимал что 13 июня 2019 СТАТИСТИКА будет показывать среднюю зарплату не за июнь 2017. И мой прогноз -"Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ."- имел ввиду что статистика на 13 июня 2019 будет показывать среднюю зарплату в Киеве меньше 17 тыс. грн. Если вы с тиа переносите сроки расмотрения данных статистики, понятное дело что я в такие игры играть не хочу. Так как делал прогноз ИМЕННО на то что БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ СТАТИСТИКА на 13 июня 2019 года!
Как же убого вы съезжаете. Не суть важно о чем вы там спорили с Чаем. Четкие условия предложены выше. Вы хоть раз наберетесь смелости дать четкий прогноз?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$. Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.
Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))
1. продати 2. гроші покласти на євро рахунок Польщі у банк 3. почекти кінця 2019 року: вибори і виплата % кредита МВФ 4. починати шерстити КРЖН.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:не оренда, а дохідність оренди відносно поточної вартості активу.
И что же, по вашему мнению, на это повлияет? Рост цены или снижение аренды? А если не то и не другое, то как?
змінитися може і ціна і оренда, та є інші чинники система ж не замкнута.
п.с. а чому зразу "ріст ціни", чому не може одночасно падати ціна в доларах США і орендна плата в тих же доларах (гривня швидко дешевєй)?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 чер, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$. Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.
Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))
1. продати 2. гроші покласти на євро рахунок Польщі у банк 3. почекти кінця 2019 року: вибори і виплата % кредита МВФ 4. починати шерстити КРЖН.
2. Гроші покласти в депозитну ячейку райфайзен / креді гріколь та не нести ризики в транспортуванні через кордон /співпраці без громодянства з іноземними банками