RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1364136513661367>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:12

  PrimusInterPares написав:
  flyman написав:
  xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.

Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))

1. продати
2. гроші покласти на євро рахунок Польщі у банк
3. почекти кінця 2019 року: вибори і виплата % кредита МВФ
4. починати шерстити КРЖН.

2. Гроші покласти в депозитну ячейку райфайзен / креді гріколь та не нести ризики в транспортуванні через кордон /співпраці без громодянства з іноземними банками

Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе.
В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14027
З нами з: 09.03.14
Подякував: 821 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:19

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Осталась кассация. Так что не исключено что хитрожопому кооператив Волгоградский могут сказать в суде -"на выход с вещами"- уже в этом году.

С чего это они вдруг хитрожопые? Они законно занимают площадку.

Фейслесс - они занимают площадку незаконно - у них нет договора аренды на на участок на котором находится парковка. Так как участок отдан КМР под строительство пилотного дома.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23103
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:21

  flyman написав:Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе.
В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?

Він , вона і теща має своє авто ? щоб везти 30 000 ойро? чи пойдуть маршруткою з березані? Вони зможуть пропрацювати безпечний маршрут по Польші без власного транспорту? Про ризики співпраці з іноземними банками - кожний бачить свої
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 203
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:26

  PrimusInterPares написав:
  flyman написав:Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе.
В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?

Він , вона і теща має своє авто ? щоб везти 30 000 ойро? чи пойдуть маршруткою з березані? Вони зможуть пропрацювати безпечний маршрут по Польші без власного транспорту? Про ризики співпраці з іноземними банками - кожний бачить свої

https://booking.uz.gov.ua/?from=2200001&to=5100096&date=2018-06-29&time=00%3A00&url=train-list
в Перемишлі повно банків
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=przemysl+bank&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49782225,22775935,46&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjW5tf34tXbAhXKFJoKHTbgCbAQtgMIKg&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1&biw=1280&bih=607#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d15295.228324233556!2d22.7807241!3d49.78534035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i377!2i285!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14027
З нами з: 09.03.14
Подякував: 821 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:46

  flyman написав:
  PrimusInterPares написав:
  flyman написав:Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе.
В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?

Він , вона і теща має своє авто ? щоб везти 30 000 ойро? чи пойдуть маршруткою з березані? Вони зможуть пропрацювати безпечний маршрут по Польші без власного транспорту? Про ризики співпраці з іноземними банками - кожний бачить свої

https://booking.uz.gov.ua/?from=2200001&to=5100096&date=2018-06-29&time=00%3A00&url=train-list
в Перемишлі повно банків
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=przemysl+bank&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49782225,22775935,46&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjW5tf34tXbAhXKFJoKHTbgCbAQtgMIKg&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1&biw=1280&bih=607#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d15295.228324233556!2d22.7807241!3d49.78534035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i377!2i285!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
А не стрьом такі гроші везти цим "потужним тріо" в потязі? А якщо таки хтось дізнається (а вони чомусь частенько дізнаються), то що - потім волосся на сраці собі рвати? :?:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 29.11.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:55

  Faceless написав: Четкие условия предложены выше. Вы хоть раз наберетесь смелости дать четкий прогноз?

Насчёт -"Четкие условия предложены выше"- эти что ли?
  Faceless написав:Тобто що такого рівня не буде в червні 2019. Держстат вочевидь цифру за червень покаже в серпні.
Хоча я й не певен на 100%, але можу чисто для розваги поставити пляшечку коньячку, що прогноз Захара, а саме:
  Faceless написав:Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6

не здійсниться як мінімум по 1 пункту. Тут під середньою ЗП по Києву розуміємо не те що Держстат покаже в статистиці 13 червня 2019, а саме цифру за червень, коли вона з`явиться. Звісно, якщо Захар набереться сміливості прийняти ці умови. Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.

Как с вами можно спорить когда вы тупо перекрутили мой прогноз? :evil:
  Faceless написав:Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6

Я не делал ставку - "Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн". Это вы передёрнули.
Зачем мне спорить с махинатором, да ещё на невыгодных для меня условиях?
  Faceless написав:Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 15 чер, 2018 16:04, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23103
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:01

  Рыба-сом написав:]А не стрьом такі гроші везти цим "потужним тріо" в потязі? А якщо таки хтось дізнається (а вони чомусь частенько дізнаються), то що - потім волосся на сраці собі рвати? :?:

так тре менше бла-бла-бла.

А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.

А як поїдуть з Києва потягом, то на потяг нападуть ковбої із індійцями як у вестерні.

п.с.
В потязі проходиться таможня і погранці з обох сторін, а 9999уе, навіть не тре декларувати. "Їду на закупи".
Безпечніше вже не може бути.
п.п.с.
заодно накуплять шмоток та ковбас :)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14027
З нами з: 09.03.14
Подякував: 821 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.

І тут стрьом, теж дізнаються, особливо, якщо гроші до хати понесли, а не до банку.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 29.11.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:09

  flyman написав:п.с.
а чому зразу "ріст ціни",
чому не може одночасно падати ціна в доларах США і орендна плата в тих же доларах (гривня швидко дешевєй)?

Да все может. И одновременный рост может быть, и одновременное падение с разной скоростью.
Но падение и по аренде, и по стоимости возможно в связи с очередным кризисом и девалом. При таком сценарии лучше вообще держаться от недвиги подальше.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 162
З нами з: 26.02.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:у коммерческой другие приколы, но мои родители за 10 лет сдачи квартиры на б васильковской сталкивались уже и с мошенниками (украли телек) и выселяли арендаторов из-за жалоб соседей и еще многое по мелочи

Это зависит от людей. Родители, наверное, пожилые неопытные люди, которые слишком близко все принимают к сердцу. И у меня крали копеечный телек, и я выселял арендаторов из-за жалоб соседей и неплательщиков выселял, но такие моменты бывают очень нечасто - единичные случае при моем богатом опыте и были в основном в старые времена. Сейчас арендуют не случайные люди, а профессиональные арендаторы, с которыми проблем нет. Полюбовно расстались, получили весь залог на руки. Я не страдаю тем, что вычитать за каждую царапину и не принимаю близко к сердцу проблемы, которые можно решить небольшими деньгами.
Vlad442
 
Повідомлень: 4363
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1364136513661367>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1079, 1080, 1081
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10803 1969584
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 15:10
V2
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2911)
15.06.2018 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.