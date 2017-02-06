Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$. Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.
Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))
1. продати 2. гроші покласти на євро рахунок Польщі у банк 3. почекти кінця 2019 року: вибори і виплата % кредита МВФ 4. починати шерстити КРЖН.
2. Гроші покласти в депозитну ячейку райфайзен / креді гріколь та не нести ризики в транспортуванні через кордон /співпраці без громодянства з іноземними банками
Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе. В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:Осталась кассация. Так что не исключено что хитрожопому кооператив Волгоградский могут сказать в суде -"на выход с вещами"- уже в этом году.
С чего это они вдруг хитрожопые? Они законно занимают площадку.
Фейслесс - они занимают площадку незаконно - у них нет договора аренды на на участок на котором находится парковка. Так как участок отдан КМР под строительство пилотного дома.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе. В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?
Він , вона і теща має своє авто ? щоб везти 30 000 ойро? чи пойдуть маршруткою з березані? Вони зможуть пропрацювати безпечний маршрут по Польші без власного транспорту? Про ризики співпраці з іноземними банками - кожний бачить свої
flyman написав:Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе. В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?
Він , вона і теща має своє авто ? щоб везти 30 000 ойро? чи пойдуть маршруткою з березані? Вони зможуть пропрацювати безпечний маршрут по Польші без власного транспорту? Про ризики співпраці з іноземними банками - кожний бачить свої
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе. В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?
Він , вона і теща має своє авто ? щоб везти 30 000 ойро? чи пойдуть маршруткою з березані? Вони зможуть пропрацювати безпечний маршрут по Польші без власного транспорту? Про ризики співпраці з іноземними банками - кожний бачить свої
Faceless написав: Четкие условия предложены выше. Вы хоть раз наберетесь смелости дать четкий прогноз?
Насчёт -"Четкие условия предложены выше"- эти что ли?
Faceless написав:Тобто що такого рівня не буде в червні 2019. Держстат вочевидь цифру за червень покаже в серпні. Хоча я й не певен на 100%, але можу чисто для розваги поставити пляшечку коньячку, що прогноз Захара, а саме:
Faceless написав:Итого, ставка Захара: 1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн 2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл 3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
не здійсниться як мінімум по 1 пункту. Тут під середньою ЗП по Києву розуміємо не те що Держстат покаже в статистиці 13 червня 2019, а саме цифру за червень, коли вона з`явиться. Звісно, якщо Захар набереться сміливості прийняти ці умови. Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.
Как с вами можно спорить когда вы тупо перекрутили мой прогноз?
Faceless написав:Итого, ставка Захара: 1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн 2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл 3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
Я не делал ставку - "Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн". Это вы передёрнули. Зачем мне спорить с махинатором, да ещё на невыгодных для меня условиях?
Faceless написав:Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 15 чер, 2018 16:04, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рыба-сом написав:]А не стрьом такі гроші везти цим "потужним тріо" в потязі? А якщо таки хтось дізнається (а вони чомусь частенько дізнаються), то що - потім волосся на сраці собі рвати?
так тре менше бла-бла-бла.
А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає. Чесно-чесно.
А як поїдуть з Києва потягом, то на потяг нападуть ковбої із індійцями як у вестерні.
п.с. В потязі проходиться таможня і погранці з обох сторін, а 9999уе, навіть не тре декларувати. "Їду на закупи". Безпечніше вже не може бути. п.п.с. заодно накуплять шмоток та ковбас
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:п.с. а чому зразу "ріст ціни", чому не може одночасно падати ціна в доларах США і орендна плата в тих же доларах (гривня швидко дешевєй)?
Да все может. И одновременный рост может быть, и одновременное падение с разной скоростью. Но падение и по аренде, и по стоимости возможно в связи с очередным кризисом и девалом. При таком сценарии лучше вообще держаться от недвиги подальше.
kingkongovets написав:у коммерческой другие приколы, но мои родители за 10 лет сдачи квартиры на б васильковской сталкивались уже и с мошенниками (украли телек) и выселяли арендаторов из-за жалоб соседей и еще многое по мелочи
Это зависит от людей. Родители, наверное, пожилые неопытные люди, которые слишком близко все принимают к сердцу. И у меня крали копеечный телек, и я выселял арендаторов из-за жалоб соседей и неплательщиков выселял, но такие моменты бывают очень нечасто - единичные случае при моем богатом опыте и были в основном в старые времена. Сейчас арендуют не случайные люди, а профессиональные арендаторы, с которыми проблем нет. Полюбовно расстались, получили весь залог на руки. Я не страдаю тем, что вычитать за каждую царапину и не принимаю близко к сердцу проблемы, которые можно решить небольшими деньгами.