|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:17
kash написав:
А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.
Практика показывает, что и при рыночной цене, если не слишком наглеть с повышением, люди живут долго и спокойно.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:19
Рыба-сом написав: flyman написав:
А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.
І тут стрьом, теж дізнаються, особливо, якщо гроші до хати понесли, а не до банку.
В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.
Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.
Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.
Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали.
Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23103
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:25
Vlad442 написав: kash написав:
А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.
Неувязочка.
Если -"снижу арендную плату и она будет ниже рынка"- то не будет 12% годовых теоретический вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23103
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|