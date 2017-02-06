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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1364136513661367

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?

Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.
Практика показывает, что и при рыночной цене, если не слишком наглеть с повышением, люди живут долго и спокойно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:19

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.

І тут стрьом, теж дізнаються, особливо, якщо гроші до хати понесли, а не до банку.

В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.
Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.
Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.
Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали.
Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:25

  Vlad442 написав:
  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?

Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.

Неувязочка.
Если -"снижу арендную плату и она будет ниже рынка"- то не будет 12% годовых теоретический вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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