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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1365136613671368>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?

Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.
Практика показывает, что и при рыночной цене, если не слишком наглеть с повышением, люди живут долго и спокойно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:19

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.

І тут стрьом, теж дізнаються, особливо, якщо гроші до хати понесли, а не до банку.

В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.
Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.
Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.
Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали.
Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:25

  Vlad442 написав:
  kash написав:А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?

Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.

Неувязочка.
Если -"снижу арендную плату и она будет ниже рынка"- то не будет 12% годовых теоретический вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шлачек

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:59

  flyman написав:


Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе.
В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?


Про яку гіпотетичну суму процентів з 30 кдол отриманих у польському банку йде мова?
500 евро? 300?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Как с вами можно спорить когда вы тупо перекрутили мой прогноз?

Из всей разницы - то что вместо июньского уровня ЗП вы типа таки подразумевали апрельский, который был бы опубликован к 13 июня. И все.
Т.е. вы переживаете, что с апреля по июнь ЗП таки выйдет на указанный уровень? :mrgreen:
  zahar_ написав:да ещё на невыгодных для меня условиях?

В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что.
Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:27

  kingkongovets написав:шлачек

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Перекрыть крышу черепицей, демонтировать остекление с одного балкона (ВСЕГО с одного - это, конечно, редкость), демонтировать кондеры, перенести их на пол балконов, спутниковые тарелки - на свалку и подмарафетить фасад - и да, будет супер.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:31

  UA написав:
  xio13 написав:Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.

Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))

И таких как вы десятки тысяч :mrgreen:

И ни кто Вам ничего бесплатно не скажет , а за деньги кто то из господ Франт или Захар как то предлагали варианты консультаций. Очень может быть что и в управление приняли
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:41

  antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.

В мене логічний ряд трохи інший.
В Польщі з кожним місяцем все більше і більше роботодавців готові платити українським працівникам на рівні з поляками.Ще два роки тому зарплата відрізнялась щонайменше на 20%.Там,де українець працював за 10 злотих на годину,поляку платили 12 злотих.
Відповідно,для того,щоб якось утримати відтік,київським роботодавцям доведеться підвищувати зарплати.
Тепер по курсу і оренді.Курс не будуть стримувати адміністративними методами.Цього року курс сам дійшов з 28.80 в січні до 25.98 в червні.
Ну а по оренді я згоден з Антеєм - чим нижче курс,тим вище орендна ставка в доларах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:45

  Faceless написав:Як на мене суттєвої різниці немає, але щодо ЗП я спирався на конкретну цитату Захара:
  zahar_ написав: Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.

Тобто що такого рівня не буде в червні 2019. Держстат вочевидь цифру за червень покаже в серпні.
Хоча я й не певен на 100%, але можу чисто для розваги поставити пляшечку коньячку, що прогноз Захара, а саме:
  Faceless написав:Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6

не здійсниться як мінімум по 1 пункту. Тут під середньою ЗП по Києву розуміємо не те що Держстат покаже в статистиці 13 червня 2019, [url][url]а саме цифру за червень, коли вона з`явиться.[/url][/url] Звісно, якщо Захар набереться сміливості прийняти ці умови. Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.

Дякую.Приймається.
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