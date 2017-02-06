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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:17
kash написав:
А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.
Практика показывает, что и при рыночной цене, если не слишком наглеть с повышением, люди живут долго и спокойно.
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Vlad442
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:19
Рыба-сом написав: flyman написав:
А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.
І тут стрьом, теж дізнаються, особливо, якщо гроші до хати понесли, а не до банку.
В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.
Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.
Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.
Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали.
Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:25
Vlad442 написав: kash написав:
А управляющие компании не решают такие вопросы ? Дорого ?
Какой в них смысл? Если я на сумму их вознаграждения снижу арендную плату и она будет ниже рынка, за квартиру будут зубами держаться и передавать из рук в руки.
Неувязочка.
Если -"снижу арендную плату и она будет ниже рынка"- то не будет 12% годовых теоретический вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58
шлачек
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:59
flyman написав:
Які ризики пронести 30к через кордон? Він вона і ще + теща кожен по 10куе.
В чому ризик "співпраці із іноземним банком" в Польщі?
Про яку гіпотетичну суму процентів з 30 кдол отриманих у польському банку йде мова?
500 евро? 300?
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:19
zahar_ написав:
Как с вами можно спорить когда вы тупо перекрутили мой прогноз?
Из всей разницы - то что вместо июньского уровня ЗП вы типа таки подразумевали апрельский, который был бы опубликован к 13 июня. И все.
Т.е. вы переживаете, что с апреля по июнь ЗП таки выйдет на указанный уровень?
zahar_ написав:
да ещё на невыгодных для меня условиях?
В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что.
Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:27
kingkongovets написав:
шлачек
Перекрыть крышу черепицей, демонтировать остекление с одного балкона (ВСЕГО с одного - это, конечно, редкость), демонтировать кондеры, перенести их на пол балконов, спутниковые тарелки - на свалку и подмарафетить фасад - и да, будет супер.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:31
UA написав: xio13 написав:
Ребята, в течении пары мес в обласном центре продам неплохую квартиру лишнюю за 30к$.
Хотел перекинуть недвижку с обласного центра в Киев для аренды, добавить 10-20к$ и купить чето 1-2к квартиру под аренду.
Есть какието сейчас варианты, или нужно ждать?))
И таких как вы десятки тысяч
И ни кто Вам ничего бесплатно не скажет , а за деньги кто то из господ Франт или Захар как то предлагали варианты консультаций. Очень может быть что и в управление приняли
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:41
antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.
В мене логічний ряд трохи інший.
В Польщі з кожним місяцем все більше і більше роботодавців готові платити українським працівникам на рівні з поляками.Ще два роки тому зарплата відрізнялась щонайменше на 20%.Там,де українець працював за 10 злотих на годину,поляку платили 12 злотих.
Відповідно,для того,щоб якось утримати відтік,київським роботодавцям доведеться підвищувати зарплати.
Тепер по курсу і оренді.Курс не будуть стримувати адміністративними методами.Цього року курс сам дійшов з 28.80 в січні до 25.98 в червні.
Ну а по оренді я згоден з Антеєм - чим нижче курс,тим вище орендна ставка в доларах.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:45
Faceless написав:
Як на мене суттєвої різниці немає, але щодо ЗП я спирався на конкретну цитату Захара:
zahar_ написав:
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04
1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ.
Тобто що такого рівня не буде в червні 2019. Держстат вочевидь цифру за червень покаже в серпні.
Хоча я й не певен на 100%, але можу чисто для розваги поставити пляшечку коньячку, що прогноз Захара, а саме:
Faceless написав:
Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
не здійсниться як мінімум по 1 пункту. Тут під середньою ЗП по Києву розуміємо не те що Держстат покаже в статистиці 13 червня 2019
, [url][url]а саме цифру за червень, коли вона з`явиться.
[/url][/url] Звісно, якщо Захар набереться сміливості прийняти ці умови. Якщо хоч один пункт не виконується - він програв, якщо всі три справдяться (і ЗП буде нижче, і курс вище, і оренда нижче) - програв я.
Дякую.Приймається.
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