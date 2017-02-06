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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1366136713681369>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:50

  Faceless написав:Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю

Плюсую.Згоден.
Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.
Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:38

  Faceless написав: :mrgreen:
  zahar_ написав:да ещё на невыгодных для меня условиях?

В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что.
Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю

Ваши условия для меня неприемлемы
В моём заявлении для тиа 3 прогноза.
Если заключу с вами пари по каждому прогнозу отдельно, то при ставке 500 грн за прогноз в случае мной выигрыша по всем трём прогнозам я получу 1500 грн.
А вы мне предлагаете в случае моей победы по 3 прогнозам всего 500 грн. Выгодно ли для меня ваше предложение?
Если я с вами пари по каждому прогнозу отдельно, то при ставке 500 грн за прогноз в случае выигрыша мной по 2 прогнозам и проигрыша в 1, сумарно я буду в выигрыше (после взаимо расчётов) в 500 грн.
Вас же "пакет" предполагает что я проиграю вам 500 грн, если в 2 прогнозах выиграю, а в одном проиграю.
Вывод: предлагаемые вами условия пари для меня неприемлемы. :!:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:49

  tea написав:
  Faceless написав:Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю

Плюсую.Згоден.
Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.
Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.

По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі.
А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну.
По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом"
По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:58

Удалил, всё равно толку 0
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 чер, 2018 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:12

  zahar_ написав:
  tea написав:Плюсую.Згоден.
Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.
Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.

По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі.
А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну.
По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом"
По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

1.Фейслес вирішив проявити ініціативу і зафіксувати наші показники.По трактуванню кожного пункту я з ним згоден.Якщо Ви вирішили,що пункт по середній зарплаті на 13 червня трактується по-іншому,то чи є ще форумчани,які прочитали це саме так як Ви,тобто станом на 13 червня ми дивимось середню за квітень.Є ще хто з форумчан,хто саме так зрозумів?
2.Парі я не заключаю,про що і писав.Знову ж таки - це ініціатива Фейслеса,яки вирішив ризикнути і запропонував Вам коньяк.
3.Якщо Ви хочете підняти ставку до 500 грн -все це обговорюйте з Фейслесом.
4.Розповім Вам цікаву історію з гілки "Валютний ринок в контексті".
В середині липня 2016 року,коли курс був 24.ХХ,я написав там прогноз,що через півроку курс буде 27.ХХ.Форумчанин Зебра проявив ініціативу і запропонував мені парі на 500 грн.,що такого курса не буде.Я від парі відмовився,а запропонував йому таку умову - чи згоден він буде запропонувати парі на 500 грн.,якщо замість мене проявить ініціативу інший форумчанин.Зебра відповів,що згоден.Тоді я відкрито звернувся до форумчан - хто готовий укласти угоду з Зеброю на січень 2016 року,що курс таки буде 27.ХХ.На ці умови погодився Ігор.Наголошую - ініціатором угоди був Зебра і мова йшла у липні,коли курс був 24.ХХ і в 27.ХХ мало хто вірив.
І що Ви думаєте - наступає час Х,курс перетинає 27.ХХ,Ігор каже Зебрі - віддавай мені програні тобою 500 грн.І Зебра,який сам запропонував цей спір,до сих пір гроші не віддав.
Тому мораль цієї басні така - якщо вже Фейслес вирішив ризикнути і погодився на мої прогнози,то суму парі вже вирішуйте з ним.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:22

  tea написав:Дякую.Приймається.

Що приймається махітор?
Я свій прогноз робив на статистику що буде на 13 червеня 2019 як вами оголошувалось.
Грайтесь у прогнози міняючи дати прогнозів після оголошення прогнозу с фейслесом, пересмикуючий ви наш. :evil:
  Faceless написав:Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:27

  zahar_ написав:
  tea написав:Дякую.Приймається.

Що приймається махітор?
Я свій прогноз робив на статистику що буде на 13 червеня 2019 як вами оголошувалось.
Грайтесь у прогнози міняючи дати прогнозів після оголошення прогнозу с фейслесом, пересмикуючий ви наш. :evil:
  Faceless написав:Итого, ставка Захара:
1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн
2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл
3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6

Приймається,бо ми з Фейслесом однаково зрозуміли всі пункти.І він саме під ці пункти,які зрозумів так як і я,запропонував парі на пляшку коньяка.
Тепер про Вами виділені речення.
Шановні форумчани.Захар виділив три пункти.Бажаючі дайте відповідь - хто і як зрозумів перший пункт.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:33

  zahar_ написав:
  Faceless написав:В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что.

Ваши условия для меня неприемлемы

Вывод: предлагаемые вами условия пари для меня неприемлемы. :!:

Захаре,та навіть якщо у Вас інше розуміння першого пункта,по другому і третьому пункту готові прийняти парі від Фейслеса?
Зверніть увагу на виділену мною частину цитати Фейслеса - людина пише,що більше ризикує.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:40

  tea написав:
  zahar_ написав:
  tea написав:Плюсую.Згоден.
Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.
Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.

По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі.
А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну.
По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом"
По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

1.Фейслес вирішив проявити ініціативу і зафіксувати наші показники.По трактуванню кожного пункту я з ним згоден.Якщо Ви вирішили,що пункт по середній зарплаті на 13 червня трактується по-іншому,то чи є ще форумчани,які прочитали це саме так як Ви,тобто станом на 13 червня ми дивимось середню за квітень.Є ще хто з форумчан,хто саме так зрозумів?

Що ви крутитесь як вуж - ви оголосили 13 червня 2018 цифри середнььої зарплати за квітень 2018. Вона становить 13150 грн. Отже через рік - 13 червня 2019 року до розгляду має прийматися дані по середній зарплаті доступні на момент 13 червня 2019 року. А це будуть дані за квітень місяць 2019. Точка.
Міняете термін розгляду даних по середній зарплаті з 13 червня 2019 року на більш пізнішу дату - я відкликаю свій прогноз середній зарплаті. Не мухлюйте. :evil:
Отже ч
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:59

zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ? :)
Поэтому и боитесь держать пари :)
Да и Frant с его прогнозом средней ЗП на 1-й квартал 2018 в луже сидит до сих пор :)
pesikot
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