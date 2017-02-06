Плюсую.Згоден.
Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.
Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:50
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:38
Ваши условия для меня неприемлемы
В моём заявлении для тиа 3 прогноза.
Если заключу с вами пари по каждому прогнозу отдельно, то при ставке 500 грн за прогноз в случае мной выигрыша по всем трём прогнозам я получу 1500 грн.
А вы мне предлагаете в случае моей победы по 3 прогнозам всего 500 грн. Выгодно ли для меня ваше предложение?
Если я с вами пари по каждому прогнозу отдельно, то при ставке 500 грн за прогноз в случае выигрыша мной по 2 прогнозам и проигрыша в 1, сумарно я буду в выигрыше (после взаимо расчётов) в 500 грн.
Вас же "пакет" предполагает что я проиграю вам 500 грн, если в 2 прогнозах выиграю, а в одном проиграю.
Вывод: предлагаемые вами условия пари для меня неприемлемы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:49
По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі.
А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну.
По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом"
По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:58
Удалил, всё равно толку 0
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 чер, 2018 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:12
1.Фейслес вирішив проявити ініціативу і зафіксувати наші показники.По трактуванню кожного пункту я з ним згоден.Якщо Ви вирішили,що пункт по середній зарплаті на 13 червня трактується по-іншому,то чи є ще форумчани,які прочитали це саме так як Ви,тобто станом на 13 червня ми дивимось середню за квітень.Є ще хто з форумчан,хто саме так зрозумів?
2.Парі я не заключаю,про що і писав.Знову ж таки - це ініціатива Фейслеса,яки вирішив ризикнути і запропонував Вам коньяк.
3.Якщо Ви хочете підняти ставку до 500 грн -все це обговорюйте з Фейслесом.
4.Розповім Вам цікаву історію з гілки "Валютний ринок в контексті".
В середині липня 2016 року,коли курс був 24.ХХ,я написав там прогноз,що через півроку курс буде 27.ХХ.Форумчанин Зебра проявив ініціативу і запропонував мені парі на 500 грн.,що такого курса не буде.Я від парі відмовився,а запропонував йому таку умову - чи згоден він буде запропонувати парі на 500 грн.,якщо замість мене проявить ініціативу інший форумчанин.Зебра відповів,що згоден.Тоді я відкрито звернувся до форумчан - хто готовий укласти угоду з Зеброю на січень 2016 року,що курс таки буде 27.ХХ.На ці умови погодився Ігор.Наголошую - ініціатором угоди був Зебра і мова йшла у липні,коли курс був 24.ХХ і в 27.ХХ мало хто вірив.
І що Ви думаєте - наступає час Х,курс перетинає 27.ХХ,Ігор каже Зебрі - віддавай мені програні тобою 500 грн.І Зебра,який сам запропонував цей спір,до сих пір гроші не віддав.
Тому мораль цієї басні така - якщо вже Фейслес вирішив ризикнути і погодився на мої прогнози,то суму парі вже вирішуйте з ним.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:22
Що приймається махітор?
Я свій прогноз робив на статистику що буде на 13 червеня 2019 як вами оголошувалось.
Грайтесь у прогнози міняючи дати прогнозів після оголошення прогнозу с фейслесом, пересмикуючий ви наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:27
Приймається,бо ми з Фейслесом однаково зрозуміли всі пункти.І він саме під ці пункти,які зрозумів так як і я,запропонував парі на пляшку коньяка.
Тепер про Вами виділені речення.
Шановні форумчани.Захар виділив три пункти.Бажаючі дайте відповідь - хто і як зрозумів перший пункт.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:33
Захаре,та навіть якщо у Вас інше розуміння першого пункта,по другому і третьому пункту готові прийняти парі від Фейслеса?
Зверніть увагу на виділену мною частину цитати Фейслеса - людина пише,що більше ризикує.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:40
Що ви крутитесь як вуж - ви оголосили 13 червня 2018 цифри середнььої зарплати за квітень 2018. Вона становить 13150 грн. Отже через рік - 13 червня 2019 року до розгляду має прийматися дані по середній зарплаті доступні на момент 13 червня 2019 року. А це будуть дані за квітень місяць 2019. Точка.
Міняете термін розгляду даних по середній зарплаті з 13 червня 2019 року на більш пізнішу дату - я відкликаю свій прогноз середній зарплаті. Не мухлюйте.
Отже ч
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:59
zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ?
Поэтому и боитесь держать пари
Да и Frant с его прогнозом средней ЗП на 1-й квартал 2018 в луже сидит до сих пор
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